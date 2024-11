Delia, mesaj-manifest pe TikTok despre importanța votului: „M-am simțit ca în Povestea slujitoarei” (VIDEO)

Într-un clip publicat pe TikTok, Delia și-a exprimat deschis opinia despre importanța feminismului, drepturile femeilor și nevoia de a vorbi fără teamă și fără cenzură. Artista a subliniat că feminismul nu este doar o mișcare, ci o modalitate de a garanta drepturi egale pentru femei, dar și oportunitatea de a le auzi vocea în societate. Artista îndeamnă femeile și pe toți cetățenii să își exprime opiniile fără frică, subliniind importanța drepturilor egale pentru fiecare și că vocile noastre merită să fie ascultate.

„Hai să nu ne mai fie frică să ne spunem părerile. Hai să avem păreri, pentru că avem drepturi. Avem drepturi. Noi cetățenii și noi femeile avem drepturi. Da, avem drepturi la opinii. În spațiu public. Feminismul ne dă voie să avem păreri în spațiu public”, a spus Delia în video-ul postat pe social media.

Delia a comparat situația actuală cu „Povestea slujitoarei”, un cunoscut serial centrat pe tema opresiunii femeilor într-o societate totalitară, mărturisind că simte ca și cum suntem tot mai aproape de un astfel de scenariu. „Asta mi se pare că se întâmplă acum, și îmi este frică”, a spus artista.

Delia a vobrit și despre opțiunile sale politice, explicând motivul pentru care a decis să o sprijine pe Elena Lasconi. „M-ați întrebat ce am votat și ce votez. Am votat Elena Lasconi, voi vota Elena Lasconi, pentru că de ea nu mi-e frică. Am ajuns să ne raportăm la frică”, a subliniat ea.

Un alt subiect atins de artistă a fost abuzul religiei pentru a legitima restricțiile impuse femeilor. Artista a condamnat aceste practici și a îndemnat pe toți cei care au o platformă sau o audiență să își facă auzite opiniile, fără teamă. „Nu e ok să te folosești de religie?! Chiar dacă nu, dă foarte bine. Deci vă încurajez, colegi, colegi cu platforme și cu oameni care vă urmăresc, spuneți-vă părerea. Că nu se întâmplă nimic, nu o să vă omoare nimeni dacă faceți asta”, a concluzionat aceasta.

Reamintim că și Andreea Raicu a pledat pentru feminism, în replică lui Călin Georgescu:

„Nu, domnule Călin Georgescu, feminismul NU este o mizerie, este despre egalitate de gen, despre eliminarea discriminării și opresiunii bazate pe sex și gen. Feminismul este despre respectul față de sexul opus, respectul față de ține și, mai important, feminismul este despre progres.

Am amuțit. M-am cufundat în amintiri, adânc îngropate în colțurile minții și ale trupului. Amintiri din comunism, când trăia sub dictatură unui regim care ne controla fiecare cuvânt, fiecare pas. Securitatea ne călca pragul des. Trebuia să fim atenți la ce spuneam. Niciodată nu știai ce te aștepta. Trăiam în frică. Permanent. Și totuși, chiar și atunci, în mijlocul terorii, ne-am găsit curajul. Să visam. Să credem în libertate. Astăzi, în secolul XXI, într-o lume liberă, Călin Georgescu, un om cu studii, candidat la președinție, spune public că „feminismul este o mizerie”.

Feminismul nu este despre a pune femeile mai presus de bărbați. Este despre a asigura că fiecare om, indiferent de sex, are acces la aceleași drepturi, oportunități și respect. Este despre a ne asigura că femeile, bărbații și toți cei care trăiesc într-o societate sunt tratați cu demnitate și au aceleași șanse în viață. Este despre a ne da voie să visam, să muncim, să alegem, să trăim… fără a fi limitați de prejudecăți sau de stereotipuri”, a scris Raicu pe rețelele sociale.

