Anca Dinicu a născut. Ce nume a ales actrița pentru băiețelul ei

Anca Dinicu și partenerul ei, Georgian Păun, au devenit părinți pentru prima dată. Actrița a născut un băiețel acum câteva zile, iar acum se află acasă alături de nou-născut.

Recent, actrița a împărtășit un moment emoționant pe Instagram, publicând un clip în care apare în fața oglinzii, ținând un buchet impresionant de flori și mesajul care l-a însoțit, un gest plin de dragoste și apreciere din partea celor dragi. „Viața începe astăzi, felicitări pentru noua postură de mămică și bun venit acasă lui Radu. Te iubim”, apare scris în mesajul primit de actriță de la Monica Munteanu.

Ce nume a ales pentru băiețelul ei

Anca Dinicu și partenerul ei au ales să-și numească fiul Radu, după ce, la un moment dat, spunea că aveau mai multe opțiuni pe listă și că erau aproape hotărâți să-l numească Constantin.

Recent, Anca Dinicu a povestit într-un podcast și despre alegerea numelui pentru fiul său, dezvăluind dilemele prin care a trecut. „La început ne-am gândit la Andrei, dar mi-am dat seama că sunt deja prea mulți cu acest nume. Apoi am luat în considerare Radu, dar nici acesta nu a fost alegerea finală. În cele din urmă, ne-am oprit la Rareș, dar cine știe, peste două luni s-ar putea să devină Freddy sau Michael,” a spus ea cu umor.

Actrița a explicat că își dorește un nume românesc, care să se potrivească armonios cu cel de-al doilea prenume, Constantin, ales în memoria tatălui său. De asemenea, a subliniat că acest nume are o semnificație deosebită, întrucât a aflat că va avea un băiețel chiar de sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. „Mi se pare frumos să îi spunem Constantin, mai ales că există o melodie pe care i-o voi pune de ziua lui. Iar când mă voi supăra, o să-i spun astfel, pentru că sigur Constantin rămâne,” a adăugat ea cu drag.

Anca și partenerul ei, Georgian Păun, au făcut publică vestea sarcinii pe 1 iunie, cu ocazia Zilei Copilului, alegând să împărtășească bucuria lor printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Știa că nu poate avea copii

Anca Dinicu a povestit în cadrul podcastului lui Gojira că sarcina a fost un adevărat miracol, având în vedere că, din punct de vedere medical, știa că nu putea avea copii. „A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, a povestit actrița în podcastul „Aproximativ discuții cu Gojira”.

