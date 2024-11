Gabriel Cotabiță a murit. Momentul miraculos în care s-a întors din morți: Energia benefică a Universului în care credea

Gabriel Cotabiță a murit la Spitalul Universitar din București, în urma unui accident vascular cerebral, la vârsta de 69 de ani. Abia îi împlinise, dar timpul nu i-a mai permis să se mai bucure puțin de viață. Se pare că lua un tratament care-l ținea pe linia de plutire, dar, în același timp, îl împovăra în fiecare zi, calitatea vieții sale nefiind cea la care ar fi sperat când a revenit printre noi.

Amintim că-n martie 2015, o veste tristă despre Gabriel Cotabiță șoca scena publică: Gabriel Cotabiță fusese găsit inconștient în sala de sport a unui hotel de lux din București, căzut lângă aparatul la care făcea exerciții.

A stat în stop cardio-respirator, în 2015, zeci de minute

Nu s-a știu cât a stat inconștient. De la apelul la 112 până când ambulanța a ajuns la fața locului trecuseră 10 minute, a fost resuscitat de medicii de pe ambulanță 20 de minute și a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a continuat resuscitarea. ”Starea sa este extrem de critică. Nu este conştient, necesită suport ventilator. Se poate întâmpla orice. Trebuie să stabilim cauza care a dus la stopul cardio-respirator. Din câte înţeleg, avea antecedente cardiace, se pare că era suferind cu inima. Era un medic la faţa locului care a iniţiat primele măsuri de prim ajutor. E greu de spus cât a stat în stop cardiac” arăta atunci prima declarație a spitalului.

”Investigațiile complexe de la internare până la momentul de față indică drept cauza cea mai probabilă a stopului cardio-respirator o tulburare severă de ritm cardiac (produs în contextul unor afecțiuni cardio-vasculare pre-existențe), fiind excluse infarctul miocardic acut, embolia pulmonară și accidentul vascular cerebral” arătau medicii. Deci nu făcuse nici infarct, nici AVC.

Când doar fiicele sale sperau continuu la o minune, iar medicii rămâneau rezervați, dar, în realitate, cu greu se credea în șansa revenirii sale printre noi, existând declarații despre deconectarea de la aparate sau moarte cerebrală, Cotabiță a început să respire singur, a deschis ochii, și-a strigat una dintre fiice și a spus că-l doare. Nici măcar o lună nu trecuse de la momentul în care toată țara a crezut că l-a pierdut.

A avut o recuperare grea, s-a mai întors la spital de câteva ori, dar nimic nu l-a mai împiedicat. În octombrie 2015, era pe scenă!

„Iubirea e mai presus decât orice. Numai iubirea m-a adus înapoi! Vă mulțumesc! Orice s-ar întâmpla, când am urcat pe scenă, toate problemele au dispărut. Asa că, îmi pare rău, nu ați scăpat de mine" spunea el atunci.

La început de 2016, o veste fericită în ceea ce-l privește ajungea în spațiul public: se însura!

În 2021, a ajuns la spital, confirmat pozitiv cu COVID-19. "M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate. Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătățit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur” mărturisea el.

În noiembrie 2021, a fost internat de urgență, chiar în jurul zilei sale de naștere. Atunci, s-a scris că a făcut AVC, iar el spunea: "N-a fost atac cerebral, că, dacă era atac cerebral, nu mai eram aici. Tiroida a fost”.

Astăzi a fost AVC și, într-adevăr, nu mai este aici. Astăzi a văzut lumina pe care spunea că o vezi doar dacă vrei să pleci de aici. Și poate că a vrut să plece. ”De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc” mărturisea el în 2021.

Drum lin spre o lume mai bună, Gabriel Cotabiță!

Energia în care credea Gabriel Cotabiță

La unison, vindecarea lui Gabriel Cotabiță după momentul din 2015 a fost considerată o minune. Atunci, a apărut în spațiul public și energia în care credea Gabriel Cotabiță, care a susținut că, de fapt, fusese atacat energetic de o anumită persoană, nedorind să dea mai multe amănunte. Artistul credea în energia Reiki, o tehnică japoneză care îmbunătățește calităţii vieţii prin utilizarea energiei universale, și o practica de 10 ani.

În lume, Reiki şi-a demonstrat utilitatea în sistemul hospice, spitale, la îngrijirea bolnavilor la domiciliu, în sala de operaţii, în centre unde se efectuează transplanturi, în pediatrie, în ginecologie prin facilitarea relaxării, reducerea anxietăţii şi a durerii, putând fi folosită şi în completarea terapiilor bolnavilor de cancer. Practicanţii Reiki susţin că atunci când sunt folosite tehnici holistice (minte-corp-spirit), acestea aduc beneficii la nivelul tuturor celor trei niveluri.

