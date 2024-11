A murit Gabriel Cotabiță! S-a stins din viață la 69 de ani

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață. Solistul a împlinit 69 de ani pe 1 noiembrie.

În 2021, solistul a discutat despre provocările legate de sănătate din ultima perioadă, precum și despre femeia care îi este mereu alături și pe care o iubește necondiționat.

„De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, spunea Gabriel Cotabiță.

