Doliu în muzică. A murit primul baterist al Bee Gees: ”A fost o onoare să-l numesc prietenul meu"

Primul baterist al trupei Bee Gees, Colin Petersen, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani, transmite Agerpres. Informația a fost confirmată de către reprezentanţii săi marţi pentru DPA/PA Media.



Colin Petersen, care s-a alăturat fraţilor Barry, Robin şi Maurice Gibb în 1960 şi şi-a adus contribuţia la hituri precum "I Started A Joke", "To Love Somebody" şi "I Just Gotta Get A Message To You", a murit luni. De-a lungul timpului el a contribuit la patru albume ale Bee Gees, inclusiv la câteva melodii de pe albumul "Cucumber Castle" din 1970, înainte de a părăsi grupul.



În ultimii cinci ani, Petersen a cântat cu formaţia tribut Best Of The Bee Gees, a confirmat reprezentanta sa, Sue Camilleri.

Cum a murit muzicianul





Muzicianul a susţinut un spectacol sâmbătă. Managerul de producţie al Best of the Bee Gees, Gary Walker, a confirmat faptul că totul s-a întâmplat foarte brusc, Colin Petersen murind în somn, atunci când nimeni nu se aștepta.



"A fost foarte brusc", a declarat Walker pentru agenţia de presă PA.



În plus, Greg Shaw, managerul trupei Best of the Bee Gees, a făcut declarații emoționante despre pierderea muzicianului, explicând că îl știa de 34 de ani.

"Îl ştiu pe Colin de 34 de ani şi am fost încântat când a acceptat să-şi completeze cariera prin aderarea la Best Of The Bee Gees. Temperamentul lui adorabil şi povestirile lui lipsite de inhibiţii au adăugat perspective unice în cadrul spectacolelor, iar el a fost iubit pe şi în afara scenei. A fost o onoare să-l numesc prietenul meu", a spus acesta.



Înainte de a urma o carieră muzicală, Petersen a fost actor în copilărie, interpretând rolul principal în filmul australian "Smiley" din 1956 - un personaj care i-a adus porecla ce avea să-l însoţească şi mai târziu. În urma lui Colin Petersen au rămas cei doi fii ai săi, Jaime şi Ben.

