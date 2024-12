Actorul Jack Veal din serialul Loki a ajuns om al străzii. Apelul tânărului către fani: Sunt disperat

Starul Marvel Jack Veal a distribuit un videoclip șocant, în care le-a spus fanilor că a rămas fără adăpost și a implorat ajutor. Tânărul în vârstă de 17 ani este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Kid Loki din serialul de succes al Disney și Marvel - Loki, în care îl joacă și Tom Hiddleston.

Într-un videoclip distribuit marți pe Instagram, Jack a prezentat o relatare îngrozitoare a situației în care se află și a problemelor de sănătate mintală pe care le are. Dezvăluind că locuiește în prezent într-o remorcă „nesigură” cu „geamuri sparte”, Jack a susținut că a fost forțat să doarmă pe străzi, scrie Mirror.



El a spus pe TikTok: „Bună. Sunt un actor celebru, am 17 ani și sunt fără adăpost. Nu am menționat prea multe despre ceea ce s-a întâmplat în viața mea, dar cred că este timpul să dezvălui adevărul. Nu am avut o educație foarte bună. Mă lupt cu sănătatea mintală. Am autism, ADHD și sunt testat pentru bipolaritate și psihoză. Nu pot sta la bunicii mei pentru că bunicul meu este bolnav în stadiu terminal. Nu am unde să merg altundeva și am nevoie de ajutor. Serviciile sociale refuză să mă ajute, în ciuda a ceea ce le-am spus. Sunt disperat”.

Apelul disperat al tânărului

Arătându-le cum trăiește acum, actorul a continuat: „Am dormit pe străzi. În prezent dorm într-o remorcă care are geamuri sparte, este nesigură, este la două ore distanță de locul de muncă, ceea ce înseamnă că mă străduiesc să ajung la muncă în fiecare zi. Este dificil. Viața este grea. Momentan nu am nimic altceva. Sunt în genunchi să vă implor să împărtășiți asta, să faceți ceva, să răspândiți mesajul despre modul în care guvernul tratează copiii”.



El a concluzionat: „Am nevoie de ajutor. Vă rugăm să distribuiți, vă rugăm să împărtășiți acest video cu oricine puteți. Nu trebuie să-mi plătești nimic, nu am nevoie de nimic. Am nevoie doar să faci asta să devină cât mai viral posibil. Voi continua să pun mai multe lucruri, dar, vă rog, am nevoie de ajutor”.

Câteva ore mai târziu, Jack a distribuit o actualizare, confirmând că a fost contactat de serviciile sociale.

„Tocmai am primit un telefon de la serviciile sociale spunându-mi că vor o întâlnire cu mine mâine pentru a putea să mă aducă în plasament, sprijin și acomodare”, a confirmat el.



„Nu știu ce ați făcut voi, dar m-a ajutat cu adevărat și ei iau măsuri acum. Ei chiar fac ceva, așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți”, le-a spus tânărul fanilor.

Jack și-a încheiat videoclipul spunând: „Vă voi anunța cum decurge întâlnirea. Nu există promisiuni, dar este prima dată când mă iau în considerare pentru cazare, așa că vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Vă iubesc pe toți".

