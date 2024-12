Carmen Tănase: Hai să nu ne mai uităm la ăștia care ne conduc ca la niște stăpâni. Sunt niște servitori. Stați cu capul sus!

Într-un discurs direct, actrița Carmen Tănase a atras atenția asupra unei realități frecvent ignorate: rolul cetățenilor în funcționarea statului și relația distorsionată dintre cei care condus și cei conduși.

Carmen Tănase subliniază că statul nu există fără contribuabili, iar banii publici provin din munca oamenilor de rând, nu dintr-o generozitate abstractă a instituțiilor statului.

"Noi am ales niște oameni, nu ca să fie stăpâni, ci ca să ne administreze viața astfel încât să trăim civilizat", spune Carmen Tănase, demontând percepția greșită conform căreia liderii politici sunt deasupra celor ce i-au ales.

Mai mult, Carmen Tănase subliniază că această obediență colectivă, rămasă ca un vestigiu al dictaturii, alimentează un sistem în care cei aleși uită să servească interesul public.

"Statul nu ar rezista dacă nu ar fi oamenii, prostimea... contribuabilii.

Statul nu are bani, statul nu are un cont și ne dă de milă și nouă câte ceva. Nu! Noi contribuim pentru ca statul să aibă un buget. De acest buget ar trebui să beneficiem tot noi. Noi am ales niște oameni, nu ca să ne fie stăpâni, ci ca să ne administreze, cumva, viața noastră, astfel încât din contribuțiile noastre, noi să trăim civilizat.

Nu foarte bine, ci civilizat... cât de cât, normal.

Hai să nu ne mai uităm la ăștia care ne conduc ca la niște stăpâni, pentru că nu sunt. Dimpotrivă! Ei sunt niște servitori. Sunt servitorii noștri pe care îi plătim ca să facă niște lucruri pentru noi.

Ei nu ne decid soarta pentru că i-a pus Dumnezeu acolo! Și nu ne decid soarta! Ei ne administrează viața de zi cu zi.

Noi avem un stil de a ne uita cu capul plecat. La polițist stăm cu capul plecat să nu supărăm. Stăm cu capul plecat să nu supărăm funcționarul public și să ne închidă ușița aia în nas. La doctor să nu supărăm că nu ne tratează.

Nu, domne, stați cu capul sus! Că voi contribuiți la viața asta.

Și cineva v-a luat banii și își bate joc de voi. Despre asta este vorba. Sunteți furați pe față! Aproape că și-au băgat mâinile în buzunarele voastre până la umăr și voi nu ziceți nimic. Să nu supărați cumva autoritatea. E greșit!

În clipa în care oamenii vor înțelege lucrul ăsta, peste tot pe planetă, lucrurile se vor schimba.

Noi suntem mai obișnuiți cu dictatura, pentru că noi am trăit în dictatură, mulți dintre noi. Ăia de afară s-au prins mai târziu, că ăia s-au obișnuit să aibă încredere în guvernele lor, pentru că guvernele lor, până acum câțiva ani de zile au avut grijă de ei. Au avut grijă de ei să nu facă 7 drumuri pentru o hârtie, au avut grijă", a spus Carmen Tănase într-un interviu mai vechi care s-a viralizat pe TikTok în ultimele zile.

