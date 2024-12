Trupele Hi-Q și Gaz pe Foc "s-au reunit" după 25 de ani. Fotografie de colecție din avionul de pasageri pilotat de Mihai Sturzu

Andrei Roșu, fost solist în trupa Gaz pe Foc, și-a rescris multe dintre capitolele vieții de când s-a retras din showbiz în urmă cu peste 20 de ani. Întâi s-a apucat intensiv de sport, ajungând în Cartea Recordurilor în anul 2011 drept primul om din lume care a alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente, după ce se îngrășase la scurt timp după ieșirea din trupă. Mai apoi a participat și la Imperiul Leilor, și-a deschis și un blog pe care se descrie drept "sportiv de anduranță".

În urmă cu câteva ore a postat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de Mihai Sturzu, fost membru Hi-Q: "Cu dom' căpitan. Gaz pe Foc vs. Hi-Q. Acum vreo 25 de ani eram in turneu, împreună" a scris Andrei Rosu pe Facebook.

Așa arăta Andrei Roșu pe vremea când cânta în trupa Gaz pe Foc (Andrei Roșu, în mijloc):

„În urmă cu aproape 11 ani am decis să îmi schimb viața, să mă reinventez, din dorința de a deveni un model real pentru copiii mei. La vremea aceea aveam 20 de kilograme în plus, am început să fac sport, am fost mai atent la nutriție, tot de atunci am început să particip la concursuri pe care unii oameni le consideră extreme, dar care pentru mine sunt parte a normalității. Am peste 50.000 km alergați, am ajuns în 70 de țări, am reușit să termin cele mai grele curse de maraton și ultratriatlon de pe planetă și am strâns peste 2 milioane de lei pentru cauzele sociale în care cred" le spunea juraților de la Imperiul Leilor în 2021.





