Teodora Stoica, mărturie emoționantă: Mă ținea MM, că era să leșin când l-am cunoscut

Deși multă lume o consideră ca fiind o fată de bani gata, Teodora Stoica spune că nu este așa. Mai mult, fiica lui Mihai Stoica a subliniat faptul că boala pe care a avut-o, respectiv cancer, a făcut-o să vadă cu alți ochi viața și să își reconsidere prioritățile.

”Povestea cu diagnosticul mi-a schimbat complet viața”

”Povestea cu diagnosticul mi-a schimbat complet viața. M-a educat și mi-a deschis noi orizonturi. Tot timpul mă gândesc că nu aș fi trăit viața cu aceeași bucurie. Nu eram depresivă înainte, dar îmi găseam fericirea în alte lucruri, mediocre”, a spus Teodora Stoica, la Digi Sport Matinal.

Teodora Stoica a precizat că boala a făcut-o să își reconsidere poziția față de stilul ei de viață, fiind acum mult mai atentă la ce mănâncă. De asemenea, nu se consideră a fi o fată de bani gata.

”Nu cred (n.red. - că este copil de bani gata). Cred că atunci când mă cunoaște lumea, mă judecă. Eu nu pot să spun sunt, nu sunt. Nu mă consider. Îmi place să merg la restaurante, unde știu sursele de unde provine mâncarea, merg pe Nordului, dar nu mă consider fată de bani gata. Nu mă consider prințesă. Nu cred că poți să ai fițe și să înoți în ape înghețate”, a mai spus Teodora Stoica, la Digi Sport.

Cel mai emoționant moment trăit în fotbal

Printre altele, a fost întrebată de cel mai emoționant moment pe care l-a trăit în fotbal, deoarece este o prezență constantă la meciurile FCSB-ului.

În vârstă de 30 de ani, Teodora Stoica a relatat emoțiile pe care le-a avut în anul 2006, înaintea partidei Real Madrid - FCSB, scor 1-0, din grupele Ligii Campionilor.

”Era să leșin când l-am cunoscut pe Beckham”

Fiica lui Mihai Stoica a spus faptul că s-a întâlnit cu fotbaliștii ”Galacticilor” după antrenamentul făcut în ziua premergătoare meciului. David Beckham, care juca atunci la Real Madrid, a fost fotbalistul care a entuziasmat-o cel mai tare pe Teodora.

”Cu Ajax a fost emoționant. Au fost multe, dar cred că cel mai mult m-a impresionat, pentru că eram și mică, cel cu Real Madrid. Am fost acolo, momentul când am ajuns, stadionul mi se părea atât de mare. L-am cunoscut pe Beckham, pe Raul, am și poze cu ei după antrenamentul oficial. Mă ținea MM, că era să leșin când l-am cunoscut pe Beckham”, a mai declarat Teodora Stoica.

