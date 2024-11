Florin Tănase a evidențiat cine l-a ajutat să marcheze un gol superb în FCSB - Midtjylland / Video

Citește și - Gigi Becali a recunoscut motivul pentru care FCSB a sacrificat meciul cu Rangers din Europa League

Campioana României s-a impus contra danezilor prin golurile marcate de Florin Tănase (16) şi Daniel Bîrligea (46). Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, joi seara, că golul său şi al lui Daniel Bîrligea au fost înscrise cu ajutorul lui Dumnezeu, făcând referire la greşelile făcute de adversari.

'La golul meu nu avea cum să fie ceva exersat (n.r. - lovitura liberă), pentru că jucătorul pe care l-a atins mingea nu e la noi în echipă. A fost un gol înscris cu ajutorul lui Dumnezeu. Şi al lui Bîrligea la fel, tot cu ajutorul lui Dumnezeu', a spus el.

'Suntem cu un pas în primăvara europeană, e o performanţă incredibilă să avem 9 puncte. Nu prea mulţi ne dădeau nouă şanse să facem 9 puncte în această competiţie. Mai sunt patru meciuri, noi sperăm să facem cât mai multe puncte şi să fim cât mai sus în clasament', a adăugat Tănase. El speră ca accidentarea care l-a forţat să părăsească terenul în minutul 29 al partidei să nu fie gravă. 'Sunt puţin supărat pentru că am simţit ceva la picior. O să vedem mâine. Sper să fi fost ceva de la spate şi să fi simţit pe muşchi. Sper să nu fie grav', a explicat Florin Tănase.

Mihai Popescu (FCSB) - Am făcut un pas important pentru calificare, dar încă nu am realizat nimic

'Ştiam că Midtjylland este o echipă puternică şi că joacă mai direct, aşa că am pregătit meciul cum s-a văzut. Mă bucur că ne-a ieşit şi am luat cele trei puncte. Am luptat împreună şi am arătat că suntem un grup unit azi. Avem 9 puncte, probabil nimeni nu se aştepta la acest parcurs, dar mă bucur că suntem într-o pasă foarte bună. Am făcut un pas important pentru calificare, dar încă nu am realizat nimic. Mai avem multe meciuri de disputat şi sperăm să obţinem cât mai multe puncte', a afirmat fundaşul.

'Am vorbit cu Bîrligea pe teren, chiar l-am întrebat dacă a dat un gol mai uşor decât cel de azi. Mă bucur pentru el, este într-o formă bună, marchează şi ajută echipa, sper să o ţină tot aşa. Noi încercăm să facem faţă pe toate fronturile şi sunt sigur că uşor-uşor o să urcăm şi în campionat', a adăugat Mihai Popescu.

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Florin Tănase (16) şi Daniel Bîrligea (46). FCSB a obţinut a treia sa victorie, după cele cu RSF (4-1 acasă) şi PAOK Salonic (1-0 în deplasare), făcând uitat eşecul cu Rangers (0-4 în deplasare). FCSB le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă). Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi, notează Agerpres.

