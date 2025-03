Gol fabulos marcat de Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Sevilla / Video

Vezi și - Nou lider în Superliga, după Farul - Universitatea Craiova

Andrei Raţiu a deschis scorul după pauză (55), andaluzii egalând prin internaţionalul belgian Dodi Lukebakio (81). Aceasta primul gol marcat de Raţiu în acest sezon, în 23 de partide. Este totodată primul gol al internaţionalului român marcat în Primera Division.

Video

Andrei Ratiu. Did Rayo Vallecano .But what comes back by Sevilla to Equaliz with 1-1 .#RayoVallecanoSevillaFC #LaLiga pic.twitter.com/X9LiDLHdJT