”U” Cluj - Botoșani, rezultat neașteptat! Au ratat revenirea pe primul loc

FC Botoșani a învins cu scorul de 0-1! Înainte de meci clujenii se aflau pe locul 3, iar botoșănenii erau pe 14. Singurul gol a fost cel marcat de Lopez în min.80.

În urma acestui rezultat, Universitatea ratează revenirea pe primul loc! Clujenii rămân pe locul 3, la egalitate de puncte cu CFR Cluj, ambele aflate în urma FCSB, care are cu un meci mai puțin.

Universitatea Cluj poate fi depășită în clasament și de CS Universitatea Craiova, dacă aceasta va învinge Farul Constanța, în partida disputată sâmbătă seară.

Ce a declarat Ioan Ovidiu Sabău

”Când vine o echipă ca FC Botoșani, din play-out, și te bate, tu fiind o echipă de play-off... îți dă o stare la care îți spui mari semne de întrebare. A doua repriză am fost mai bine un pic. Am fost destul de puțin împlicați în joc. Mi-au dat o senzație de automulțumire. Nu am fost ce trebuie. Trebuie să ne refacem și să analizăm ce am făcut astăzi (n.red. sâmbătă, 1 martie). Se pare că eu, ca antrenor, nu am i-am pregătit destul de bine. Nu am avut vlagă, nu am avut forță. Cum să nu ai curaj să scoți un om din joc? Să faci un dribbling? Adversarul a jucat fără presiune. Trebuia să avem mai mult curaj, în preajma careului lor.

Nu avem voie să cedăm mental. E o lecție pentru fiecare dintre noi! (n.red. Pot juca Nistor și Fabry în aceeași echipă?) Da, fără nicio problemă, Nistor și Fabry pot juca în același. Trebuie să muncim mai bine, nu mai mult. Mai bine!

Noi trebuie să ne întoarcem la ce am fost ca echipă. Ne putem bate la primele 3 lcocuri, dar nu cum am făcut-o astăzi (n.r. sâmbătă, 1 martie).

Nu e important contractul meu. Mă preocup să îi pregătesc pe jucători. Ce se va întâmpla pe parcurs, vom vedea. Nu contează dacă Sabău rămâne sau nu la echipă, din vară”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la flash-interviu, conform DigiSport.

