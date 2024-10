Becali a recunoscut motivul pentru care FCSB a sacrificat meciul cu Rangers din Europa League

Citește și - Drama neștiută a fundașului FCSB. Valentin Crețu, interviu în lacrimi: Astea sunt probleme - VIDEO

După un debut cu două victorii, FCSB a fost învinsă în Scoţia, încasând patru goluri, marcate de Tom Lawrence (10), Vaclav Cerny (31, 55) şi Hamza Igamane (72). Echipa lui Becali a avut și un gol anulat, chiar în al doilea minut de joc.



Rangers a dominat partida de la un capăt la altul, în fața unei echipe bucureștene care a alcătuit o formație de start, unde și-au făcut loc mai mulți fotbaliști ce au prins puține minute în acest sezon. Gigi Becali a fost nemulțumit de rezultat, dar și-a asumat această înfrângere, în contextul în care duminică FCSB va juca o partidă importantă cu Rapid în campionat.

5 jucători, out la meciul cu Rapid!

„Am jucat cu o echipă mai bună din punct de vedere fizic. Trebuia să fim mai tehnici. N-am deținut mijlocul terenului, n-aveam cum să câștigăm așa. La mijlocul terenului a fost un Edjouma care, la primul gol, uitați-vă, decât să dai cu capul la adversar, mai bine lași mingea să iasă.

Și Ștefănescu, Phelipe, Edjouma, chiar și Baba. Un lucru trebuie să înțeleagă. Nu ești în România să joci cu Chiajna. Dacă nu pasezi și joci lent, o pierzi. Am tras niște concluzii, am văzut niște lucruri. Ne-am asumat înfrângerea asta, ce era să zic înainte? De ce să mâncăm două bătăi când poți să mănânci una? (n.red. - se referă la meciul cu Rapid de duminică, considerat deja câștigat de patron).

Asta era o bătaie preconizată pe care am mâncat-o. Eu zic că puteam să îi batem cu echipa bună. Golurile au venit pe greșeli individuale. Edjouma n-a contat la mijlocul terenului, la golul 3, i-am spus lui Meme să-i zică lui Baba să nu se mai plimbe cu mingea la mijlocul terenului, să paseze, dar n-a înțeles, a pierdut mingea și am luat gol.

Am luat 3 goluri pe 3 greșeli. Am fost noi prea slabi, n-am forțat deloc în benzi. Am jucat cu o echipă de copii în fotbal. Am vrut să fac o schimbare la pauză, să intre Chiricheș în locul lui Edjouma. N-am mai fi luat două goluri. M-am mai consultat cu staff-ul, am vorbit, dar ce să faci... mi s-a zis că e bine să intre Radunovic. N-are rost să mai comentăm, nu e un meci care trebuie comentat.

Am tras niște concluzii vizavi de anumiți jucători. Nu vreau să-i rănesc, și așa sunt ei supărați. Sunt unii jucători care nu pot juca în presiune la anumite echipe. Edjouma, Baba, Pantea, Ștefănescu și Luis Phelipe nu vor fi pe teren cu Rapid”, a declarat Gigi Becali, la „Digi Sport Special”.

”Greșelile individuale! Asta ne-a costat!”

Fundaşul formaţiei FCSB, Mihai Popescu, a afirmat, joi seara, după înfrângerea suferită în meciul cu Glasgow Rangers din Europa League, că greşelile individuale au fost cele care au condus la rezultatul de 4-0.

”Din păcate am pierdut, am făcut greşeli individuale. Asta ne-a costat, ştiam că asta urmăresc, dar, din păcate, am greşit şi ne-a costat acest rezultat. Se poate spune că poate ar fi fost altfel cu golul lui Miculescu, dar nu căutăm alibiuri, nu puteam să ne legăm de acest lucru. Trebuia să continuăm pe linia asta şi cred eu că altul ar fi fost rezultatul. Dacă nu greşeam individual cred eu că altfel ar fi fost scorul şi poate reuşeam chiar să obţinem un rezultat pozitiv”, a afirmat Popescu la postul Digisport.

FCSB le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe FC Midtjylland (7 noiembrie, acasă), Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă). Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News