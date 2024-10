Final de calvar pentru Simona Halep! Moment mult așteptat, după problemele la genunchi

Citește și articolul - ”Puștoaice de 18-19 ani, nu știu să scrie sau să citească”. Ion Țiriac, declarații ”colorate” despre ce a ajuns tenisul feminin

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis miercuri, după aproape cinci luni în care a fost accidentată la genunchi. Jucătoarea de tenis din România a transmis un mesaj înaintea meciului cu Arina Rodionova de la turneul organizat la Hong Kong. "Am aterizat în Hong Kong și sunt gata să dau tot ce am mai bun", a transmis Simona Halep pe o rețea socială.

Simona Halep va juca împotriva Arinei Rodionova, pe terenul central în al patrulea meci al zilei. Prima dată, Monica Niculescu şi Gabriela Ruse vor juca la dublu contrea perechii Birrell/Hsieh, apoi va fi un prim meci de simplu pe cel mai mare stadion din complexul sportiv de la Hong Kong. Apoi, se va desfășura o nouă dispută de dublu, pentru ca apoi în arenă să intre cea mai valoroasă sportivă care participă la turneu, respectiv Simona Halep.

Ora aproximativă la care va avea loc meciul Simona Halep - Arina Rodionova

Astfel, duelul Simona Halep - Arina Rodionova va avea loc în jurul orei 13:00, ora României, fiind clar blockbusterul zilei. Învingătoarea din această confruntare va juca în turul secund cu favorita 7, rusoaica Anna Blinkova (78 WTA).

Ultima partdă jucată de Simona Halep a fost în luna mai 2024, la Paris, turneu din care românca s-a retras din cauza unei accidentări.

”Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin. Este un pic de… este gravă (situația – n.r.), pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc un meci oficial”, a spus Simona Halep la vremea respectivă.

Mesajul Simonei Halep: ”Nu sunt o mașină”

Amintim faptul că Simona Halep anunțase, la un timp după ce s-a accidentat, faptul că are nevoie de o perioadă mai mare de repaus necesară recuperării. ”Nu sunt o mașină”, subliniase Simona Halep, în luna iulie.

”Am vrut să fac o mică actualizare a stării de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum. De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine, iar problemele fizice nu mă ajută deloc. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să revin cât mai repede posibil, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp pentru a-mi reveni după tot ce am trăit.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să fiu din nou pe teren foarte curând”, scria, pe o rețea socială, fostul lider WTA, la mijlocul lui iulie 2024.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News