Imaginea zilei: Gigi Becali alături de ''frații săi'' călugări în aeroport, în drum spre meciul PAOK Salonic - FCSB / Foto în articol

Gigi Becali și-a însoțit echipa la Salonic pentru meciul cu PAOK, în etapa a doua din noul format al grupelor Europa League. Alături de el au venit și câțiva călugări, printre care și fostul arbitru Alexandru Tudor, care a vrut să se ferească de a fi filmat/pozat de jurnaliști.

Sursă foto - Platforma X Foot Roumain

Patronul FCSB a ieșit în fruntea formației după ce avionul a aterizat pe aeroport. Apoi, a ajuns primul la hotelul unde este cazat alături de echipă și a oferit declarații jurnaliștilor, atât la ieșirea din aeroport, cât și în fața hotelului. Gigi Becali a vorbit despre credința ortodoxă, spunând care a fost motivul principal pentru care a venit la Salonic. Finanțatorul FCSB a punctat că va vizita mai multe biserici ortodoxe, dorind și să închirieze o biserică pentru a se oficia Sfânta Liturghie, în limba română.

"I-am promis Sfântului Dimitrie că dacă jucăm cu PAOK Salonic, vin să îl vizitez. Și a făcut minune"

"Ce, veneam doar pentru fotbal? I-am promis Sfântului Dimitrie că dacă jucăm cu PAOK, vin. Și a făcut minune. Din 36 de echipe, am picat cu Salonic și la ei acasă! E minune. Orice loc în sus e 900.000. Dacă vii în primele 8, iei 25 de milioane, sunt bani mulți. Sper să-i iau eu!", a declarat Gigi Becali jurnaliștilor, la Salonic.





"Ei au multe biserici, dar nu le mai populează ca noi. Acum e mai multă credință în România ca la ei"

"Am venit la Sfântul Dimitrie, nu am venit pentru meci. Sfântul Dimitrie a făcut mari minuni. Vrei să îți spun viața lui? Sfântul Dimitrie a vindecat foarte mulți bolnavi, atunci era ciumă. Intrau în biserică, se atingeau și se vindecau de ciumă. Vomitau sânge.

Mâine o să trecem pe la Sfântul Paisie, după Sfânta Liturghie, o să trecem. E posibil chiar să mergem la Sfânta Liturghie la Sfântul Dimitrie. Aici s-au născut bunicii mei. Bunica și bunicul din partea mamei aici s-au născut, aici au învățat carte. Este o țară cu tradiție. Dar acum e mai multă credință în România ca la ei. Ei, grecii, au multe biserici, dar nu le mai populează ca noi. Noi le umplem pe alea pe care le avem. La noi oamenii se întorc la credință, în lume oamenii se îndepărtează de credință. Cel mai important în credință e Hristos. Ei nu mai au tradiția Împărtășaniei”, a declarat Becali, la aterizarea pe aeroportul din Salonic.

Când a fost tragerea la sorți am zis ‘Sfinte Dimitrie, de vei da să jucăm cu PAOK la Salonic, voi veni la tine’. Și pentru că am promis am venit să-l vizitez. Jucătorii au programul lor, nu mă bag eu în programul lor", a mai zis Becali.

Indicații pentru fotbaliști

Becali a mai explicat în fața hotelului cum a decurs călătoria cu vionul, timp în care le-a dat indicații tactice fotbaliștilor roș-albaștri. "I-am luat pe rând pe jucători, cum erau, stânga - dreapta. Nu trebuia să îi cert? Ca să știe de frică. Șut? Nu am ce să îți spun. Radunovic? Nu am ce să îți spun, Lixandru, nu am ce să îți spun, pentru că nu greșesc. Ceilalți... I-am spus lui Baba, lui Malcom i-am zis: „Tu ești mare fotbalist, dar nu atât de mare să primești mingea în centru".

La fel și Olaru. În centru nu ai voie să pierzi mingea, asta am învățat și eu din fotbal. Dacă sunt în spate, cum primesc? Vine și îți ia mingea și e gol! Acolo primesc mingea jucători de 100-200 de milioane de euro, care știu că pasează din prima când primesc.

(...) Una e să joci în România și să îi zici echipa lui Șumudică sau Gâlcă și alta e când i-o spui lui Răzvan Lucescu. Lui nu trebuie să i-o spui, că dacă i-o spui, apoi găsește șmecherii. Și atunci lui nu i-o spunem", a spus Becali.

Vezi și - Ce a declarat antrenorul FCSB înaintea partidei cu PAOK

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu îi place să joace la egal niciun meci şi că obiectivul în meciul de joi cu PAOK Salonic, din Europa League, este să câştige.

"Întotdeauna încerc să le dau jucătorilor mei toată informaţiile necesare pentru a fi mai uşor. Am analizat echipa, ştim ce joacă, avem un plan al echipei, un plan de joc, şi, dacă toate lucrurile merg aşa cum trebuie, sper să facem un joc bun şi vom încerca să câştigăm mâine. Ca să fiu sincer, nici mie, nici jucătorilor nu ne place să jucăm la egal. Cred că dacă obiectivul este să obţii un egal, poţi să obţin maximum un egal sau să pierzi. Vrem să câştigăm meciul ăsta, este obiectivul nostru. Ştim că va fi un meci dificil, dar vom încerca să dăm tot ce avem mai bun ca să câştigăm, niciodată nu ne gândim la un egal", a declarat Charalambous.

Tehnicianul cipriot, emoționat de revenirea în Salonic

"Sunt foarte fericit că mă aflu aici, am petrecut trei ani în acest oraş în care mi-am făcut foarte mulţi prieteni. Fiul meu cel mic s-a născut aici şi am foarte multe amintiri plăcute. Dar acum sunt antrenorul celui mai mari echipe din Bucureşti şi din România şi sunt fericit cu acest lucru. Îmi voi confrunta fosta echipă şi mă bucur pentru asta. Dacă luăm în considerare cum pregătesc fiecare meci, la fel am făcut-o şi acum, nu am făcut nimic diferit. Aş minţi dacă aş spune că nu este un moment emoţional pentru mine, dar sunt foarte mândru să fiu la FCSB, sunt antrenor profesionist şi acum pregătesc toate meciurile la fel, nu fac niciun fel de diferenţă'.

Charalambous a evoluat la PAOK între 2005 şi 2008. Charalambous a avut cuvinte de laudă şi la adresa antrenorului echipei elene PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, care l-a ajutat la începutul carierei.

"Am spus de multe ori că Răzvan Lucescu este un antrenor pe care îl respect, îl apreciez foarte mult, m-a ajutat foarte mult când am început această carieră, dar mâine e un meci în care suntem pe bănci diferite şi voi încerca să îmi fac treaba cât pot de bine. Şi ştiu că şi el va da totul pentru echipa lui", a mai spus antrenorul cipriot, conform Agerpres.

