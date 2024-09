Gigi Becali nu vrea să mănânce... vaccin: Dacă vaccinez oile, mănânc lapte cu vaccin, mănânc carnea cu vaccin și nu vreau așa ceva

În plin protest al oierilor, privind măsurile pe care autoritățile le-au luat asupra fermelor de oi, una dintre ele fiind acea de eutanasiere, ca formă de eradicare a pestei micilor rumegătoare, Gigi Becali a intervenit la un post de televiziune unde a afirmat că niciuna dintre oile pe care le are nu este vaccinată.

”La oi nu ne puteau da înapoi. De ce? Pentru că francezul nu doarme în șubă, italianul nu doarme în șubă, germanul nu doarme în șubă. Ciobanul român, pe el îl costă iernatul pe 3-4 luni de zile, pe când 8-9 luni el stă cu oile în câmp și pe munte și doarme în șubă.

Deși românii au subvenții mai mici, nu pot concura cu noi la oi, pentru că pe ciobanul român nu îl costă așa mult iernatul. Ei (n.r. străinii) țin oile la stabulație, noi avem ciobani care dorm în șubă și pasc oile în munți. Și atunci ce au zis: Nu putem să concurăm cu ei. Ce le facem? Le dăm o pestă de rumegătoare. Nu am auzit în viața mea. Am crescut între oi, de mic copil, călăream berbecul în loc de cal sau de măgar. Dar nu am auzit așa ceva, pestă la oi, la rumegătoare.

Să vină ăla de la ANSVSA în fața voastră, să îmi dea mie o oaie de asta, de care zice că are pestă și o tai în fața lui și mănânc carnea. Eu în fața lui mănânc carnea astea de care spune că are pestă de mici rumegătoare. Nu există așa ceva”, a declarat Gigi Becali la Realitatea Plus.

Moderatoarea emisiunii a subliniat că boala nu este transmisibilă de la animal la om, întrebându-l pe Becali care ar fi scopul pentru care autoritățile vor să ucidă animalele suspectate de pesta micilor rumegătoare.

”Am și eu 150 de oi, eu nu le fac nici vaccinul, că dacă le fac vaccinul mănânc lapte cu vaccin, mănânc carnea cu vaccin și nu vreau să mănânc vaccin. Și nu mai fac vaccin la oaie, ca să aibă laptele curat, fără substanță de vaccin și nu moare fără vaccin deloc. Nu există la oi boli care să îl afecteze pe om, nici la lapte. Dacă oaia este bolnavă nu mai are lapte. Sau la carne nici atât”, a mai spus Becali.

Ce spune ANSVSA

”Menționăm că măsurile suplimentare pentru controlul și eradicarea PRM, prevăzute în ordinul comun emis de ANSVSA, MADR și MAI, rămân valabile, conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a reacționat rapid la apariția și evoluția focarelor de pestă a micilor rumegătoare (PMR) în județele Tulcea, Constanța, Ialomița și Timiș, iar rezultatele se reflectă în scăderea numărului de focare. Serviciile veterinare din întreaga țară depun eforturi susținute pentru a limita răspândirea virusului, aplicând măsuri corecte, în conformitate cu legislația europeană aplicată în toate statele membre”, arăta ANSVSA, într-un comunicat transmis vineri.

De asemenea, autoritatea atrăgea atenția asupra activităților ilegale, cum ar fi transporturile clandestine de animale, care pot genera focare secundare de boală la mare distanță de focarele inițiale și care pun în pericol eforturile de export. Pesta micilor rumegătoarelor este o boală virală gravă, care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele și caprinele. Mortalitatea în cazul animalelor infectate poate ajunge la 70%, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News