Gigi Becali, gest exemplar în curtea unei mănăstiri. Și-a dat haina de pe el unui om al străzii cu dizabilități / Video

Finanțatorul FCSB a îngenunchiat în fața unui om cu dizabilități pentru a putea să-l ajute. Totul s-a întâmplat în curtea Mănăstirii Radu Vodă din București, în zi de mare sărbătoare - Sfântul Nectarie Taumaturgul, scrie PlaySport.ro.

Gigi Becali și-a dat haina de pe el și și-a îmbrățișat aproapele

Gesturile de binefacere ale lui Gigi Becali au devenit o normalitate de-a lungul anilor. Omul de afaceri nu se uită la bani atunci când vine vorba de semenii aflați în suferință. Gesturilor caritabile făcute de finanțatorul FCSB sunt greu de contorizat, multe dintre acestea fiind făcute în mare taină. Nimeni nu știe exact câți oameni s-au bucurat de ajutorul patronului din Liga 1.

Cu toate că în București vremea a fost una extrem de capricioasă, cu ploaie semnificativă și temperaturi scăzute, curtea Mănăstirii Radu Vodă a devenit neîncăpătoare pentru enoriașii care și-au dorit să participe la hram și să se închine la moaștele Sfântului Nectarie, tămăduitorul și ajutătorul celor în nevoi.

Gigi Becali are grijă să țină cont de învățăturile sfinte. Aflat alături de oamenii de rând la slujba din curtea mănăstirii, latifundiarul din Pipera a fost abordat de un om cu dizabilități. Vizibil afectat de prezenta acestui om nevoiaș, Gigi Becali și-a scos haina, a îngenunchiat și l-a îmbrăcat pe cel care a venit să-i ceară ajutorul.

Scena a devenit și mai impresionantă în momentul în care finanțatorul vicecampioanei României l-a luat în brațe pe omul în cârje pentru a putea să-l protejeze de ploaia și de frigul de afară. În filmare se vede cum toți cei din jur se uită la scenă cu uimire.

Gigi Becali face un nou apel către autoritățile din România.

Latifundiarul din Pipera spune că oferă medicamente gratuite pentru toată țara împotriva virusului SARS-CoV-2, doar că are nevoie de aprobare, iar statul român să distribuie pastilele în farmaciile din toată țara.

”Eu am spus acum un an. Dacă un român vrea să cumpere medicamente de unde cumpără, că nu avem în farmacii? Doctorii au în protocolul de COVID Arbidolul. Îl au în protocol, dar nu l-au adus. M-am oferit atunci și mă ofer și acum și spun așa: Dau cadou statului român, pentru toți românii, pentru toată țara, Arbidol şi Ivermectină. Și se termină cu toată pandemia de COVID. În 5-6 luni terminăm. Noi am ajuns ultimii (...) Să ia legătură cu mine, am totul, atât substanța activă din care se produc cele două, cât şi reţeta de fabricaţie. Le fabric în farmacia mea. Să îmi aprobe. Dau cadou la toată țara. Doctorii și directorii de spitale mă sună și îmi cer medicamente: Ivermectina și Arbidol. Dacă Becali vă promite donație, cadou, medicamente pentru toată țara, de ce nu mă lasă să le dau? De ce nu le luați, mă? Repet, donez statului român Arbidol şi Ivermectină. Statul să distribuie la farmacii și oamenii să ia cu rețetă. De ce dați sute de milioane de euro dacă eu pot să vindec oameni cu 30, 50 de lei, dar eu vă dau cadou, fără bani. Eu nu mă vaccinez. Este alegerea mea”, a declarat Gigi Becali în direct la România TV.

