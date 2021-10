Gigi Becali oferă GRATUIT statului român Arbidol și Ivermectină. Cadou la toată țara

Latifundiarul din Pipera spune că oferă medicamente gratuite pentru toată țara împotriva virusului SARS-CoV-2, doar că are nevoie de aprobare, iar statul român să distribuie pastilele în farmaciile din toată țara.

”Eu am spus acum un an. Dacă un român vrea să cumpere medicamente de unde cumpără, că nu avem în farmacii? Doctorii au în protocolul de COVID Arbidolul. Îl au în protocol, dar nu l-au adus. M-am oferit atunci și mă ofer și acum și spun așa: Dau cadou statului român, pentru toți românii, pentru toată țara, Arbidol şi Ivermectină. Și se termină cu toată pandemia de COVID. În 5-6 luni terminăm. Noi am ajuns ultimii (...) Să ia legătură cu mine, am totul, atât substanța activă din care se produc cele două, cât şi reţeta de fabricaţie. Le fabric în farmacia mea. Să îmi aprobe. Dau cadou la toată țara. Doctorii și directorii de spitale mă sună și îmi cer medicamente: Ivermectina și Arbidol. Dacă Becali vă promite donație, cadou, medicamente pentru toată țara, de ce nu mă lasă să le dau? De ce nu le luați, mă? Repet, donez statului român Arbidol şi Ivermectină. Statul să distribuie la farmacii și oamenii să ia cu rețetă. De ce dați sute de milioane de euro dacă eu pot să vindec oameni cu 30, 50 de lei, dar eu vă dau cadou, fără bani. Eu nu mă vaccinez. Este alegerea mea”, a declarat Gigi Becali în direct la România TV.

Anunțul că Gigi Becali va aduce un medicament din Rusia în spitalele din România, pentru a trata pacienții de COVID-19 a bucurat mulți medici, însă lucrurile s-au schimbat puțin deoarece tratamentul nu este aprobat de Uniunea Europeană și nu mai poate fi importat.

Este vorba de Arbidol, un medicament ieftin și destul de vechi.

„Nu mai cumpăr măști pentru spitale pentru că se ocupă statul de asta. Dar am vorbit din nou cu fata domnului Streinu Cercel și am comandat un medicament care nu mai există. Era foarte bucuroasă că am reușit pentru că nu mai e acest medicament. Se numește Arbidol. L-am comandat și l-am plătit deja. Aduc 100.000 de bucăți din Rusia”, declara Gigi Becali la Pro X, în luna aprilie.

Și-a tratat mama de COVID-19. Arbidol nu are licență în UE

Finanțatorul FCSB ar fi folosit Arbidol să își trateze și mama, care s-a infectat cu COVID-19.

”Mama mea nu are nimic, e vindecată, are 90 de ani, e vindecată de două luni. Am avut toată comuna în care locuieşte aproape bolnavă. Le-am dat medicamente, că am avut ce să dau”, a mai spus Gigi Becali.

Cu toate astea, Arbidol nu are licență în Uniunea Europeană și nu poate fi importat de instituțiile românești.

„Arbidol conține ca substanță activă umifenovir, un medicament antiviral dezvoltat în Rusia la sfârșitul anilor 1980. Este utilizat și prescris ca un tratament profilactic și pentru răceală. Sute de milioane de doze se vând anual. Medicamentul nu are însă licență pentru SUA, UE și Marea Britanie”, citează digisport.ro.