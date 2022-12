Actigall, medicamentul banal pentru pietre la fiere care previne COVID-19

Odată cu declanșarea pandemiei de COVID-19, s-a căutat un medicament care să împiedice infecția sau cel puțin să reducă efectele sale grave asupra sănătății.

După unele descoperiri eronate și altele cu succes precum hidroxiclorochina, ivermectina sau dexametazona, nou studiu medical de la Școala de Medicină din Yale arată efectele Actigall, un medicament banal, pentru pietre la ficat, posibilul antidot împotriva COVID-19.

Ei bine, este vorba despre acidul ursodeoxicolic (UDCA), cunoscut sub numele de Actigall, folosit pentru o formă neobișnuită de boală hepatică și care ar putea fi cu adevărat util pentru a preveni infecția cu COVID.

Potrivit Medscape, spre deosebire de studiile anterioare din științele de bază, cum ar fi studiul original privind ivermectina, care, în esență, a luat o grămadă de celule și un virus într-un tub umplut cu diferite concentrații ale agentului antiparazitar, autorii acestei lucrări apărute în Nature ne oferă mai multe linii de dovezi complementare.

Autorii noului studiu au recunoscut că SARS-CoV-2, în toate variantele sale, necesită prezența receptorului ACE2 pe suprafața celulelor pentru a se lega.

Despre ACE2 a vorbit Dr. Muhamed Amin, de la Universitatea din Groningen, care a explicat pentru DC News că "virusul trebuie să se lege de celulă pentru a injecta ARN-ul, astfel încât să se poată reproduce".

"Dacă aceasta este suprafața celulei și virusul trebuie să ajungă acolo pentru a se lega, trebuie să rămână undeva.

Și folosește proteina care există pe suprafața celulei, numită ACE2, pentru a se lega. Și acesta este pur și simplu electrostatic. Așa că vă puteți imagina că am studiat în liceu că există o sarcină negativă, care când se apropie de sarcina pozitivă, se unesc.

Corect? Deci este exact aceeași idee. Este puțin mai complicat, pentru că sarcinile sunt distribuite prin aminoacizi, aminoacizii care sunt blocurile de construcție ale proteinelor.

Unii aminoacizi poartă sarcini pozitive, unii poartă o sarcină negativă, alții sunt neutri. Dar, deși sunt neutri, ei încă poartă o distribuție parțială a sarcinii. Deci, dacă încă poartă electroni care se mișcă peste tot, acest lucru generează interacțiune electrostatică, astfel încât proteina virală, care este o proteină cu ţepi, are aminoacizi, vă puteți gândi la asta ca la un potențial sau electrostatic, sau o sarcină care este pozitivă. Se apropie apoi de ACE2, care am aflat în primul nostru studiu că este mediatorul legării dintre virus și celulă. Receptorul celulei are o sarcină negativă sau potențial negativ.

Deci se atrag unul pe altul. Și virusul folosește această interacțiune electrostatică pentru a intra în celulă și pentru a-și injecta ARN-ul în interior. Deci acesta este primul punct: este un fel de andocare", a declarat Muhamed Amin. Mai multe despre ACE2, mutațiile COVID-19 și cum a apărut, de fapt, COVID-19 - VEZI AICI

Astfel, cercetătorii de la Yale au arătat mai întâi că expresia ACE2 este controlată de un anumit factor de transcripție cunoscut sub numele de receptorul farnesoid X, sau FXR. Prin urmare, reducerea legăturii FXR ar trebui să reducă expresia ACE2.

Din fericire, UDCA, Actigall, reduce nivelurile de FXR și, prin urmare, expresia ACE2 în celule.

Deci avem un medicament care poate reduce ACE2 și știm că ACE2 este necesar pentru ca virusul să infecteze celulele.

