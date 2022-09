Campania de vaccinare cu seruri adaptate la Omicron. Anunț din Franţa

Anunțul a fost făcut marţi de ministrul francez al Sănătăţii, citat de site-ul cotidianului Le Nouvel Observateur.

Pentru francezii cărora o nouă doză le este recomandată, „vom începe o campanie de vaccinare pe 3 octombrie, data la care vom avea la dispoziţia noastră noile vaccinuri”, a declarat ministrul Francois Braun pentru FranceInfo. Pentru această campanie de rapel, Înalta Autoritate pentru Sănătate din Franţa (HAS) a recomandat folosirea unuia dintre cele trei vaccinuri adaptate la variantele de Omicron (două de la Pfizer-BioNTech şi unul de la Moderna) autorizate recent de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) şi cuplarea lor cu vaccinul antigripal, a cărui administrare va începe pe 18 octombrie.

Primele doze comandate de Franţa urmează să sosească în ţară între 29 septembrie şi 4 octombrie, potrivit unui mesaj expediat recent de Ministerul Sănătăţii profesioniştilor din domeniul medical, în care se evocă o cantitate de 576.000 de doze pentru începutul campaniei.

Doza suplimentară de vaccin este recomandă persoanelor care riscă să dezvolte forme grave. Autorităţile sanitare îi sfătuiesc pe francezi să nu aştepte noul booster adaptat la Omicron şi să se vaccineze chiar şi cu serurile care sunt în prezent disponibile dacă fac parte din categoriile de risc şi dacă nu sunt la zi în ceea ce priveşte vaccinarea cu doza recomandată.

Ministerul Sănătăţii: 1.862 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2

Ministerul Sănătăţii a raportat, marţi, 1.862 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 înregistrate în ultimele 24 de ore, cu 1.006 mai multe faţă de ziua anterioară.



Conform ministerului, 419 dintre cazurile înregistrate în ultimele 24 de ore sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima trecere prin boală.



Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt în Bucureşti - 299, în judeţul Timiş - 144 şi judeţul Cluj - 130.



Cea mai mare incidenţă este în judeţul Cluj - 1,82 şi în Bucureşti - 1,54.



În ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.683 teste RT-PCR (2.357 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 1.326 la cerere) şi 17.955 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.499.320 teste RT-PCR şi 11.560.244 teste rapide antigenice.



În total, pe teritoriul României au fost înregistrate, până în prezent, 3.264.771 de cazuri de infectare cu noul coronavirus de la începutul pandemiei.



Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 108 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Citește și...

Rafila, despre normativele de personal din domeniul medical: Sunt vechi și trebuie adaptate realităţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, recent, că normativele de personal din domeniul medical care sunt vechi trebuie adaptate realităţilor.

„Important este să înţelegem că normativele de personal - fie că discutăm despre personalul medical sau despre alte categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în domeniul sănătăţii - trebuie adaptate realităţii. Vedem că sunt multe lucruri care nu se mai potrivesc. Probabil că în viitor o să ajungem şi la o zonă de flexibilizare a secţiilor de spital. Aceste secţii care în mod tradiţional au un anumit număr de paturi şi deservesc exclusiv pacienţi cu anumite tipuri de patologii. Trebuie să devină flexibilă şi să se adapteze nevoilor de servicii medicale dintr-un anumit moment. Este clar că aceste normative de personal care sunt destul de vechi trebuie şi ele adaptate realităţilor", a spus Rafila.

El a amintit de adoptarea unui act legislativ legat de posibilitatea de a finanţa serviciile de telemedicină. Potrivit ministrului, în cursul acestui an sau la începutul anului viitor va exista o foarte mare deschidere pentru extinderea serviciilor de telemedicină.



„A trecut acum un act legislativ legat de posibilitatea de a finanţa serviciile de telemedicină. Cred că lucrurile sunt pe repede înainte. (...) Important este că noi deja am promovat legislaţia care face posibilă dezvoltarea acestor servicii şi finanţarea acestor servicii (...). Este clar că încă din cursul acestui an, începutul anului viitor va exista o foarte mare deschidere pentru extinderea serviciilor de telemedicină mai ales că discutăm tot timpul despre accesul pacienţilor la servicii de sănătate, pe de o parte. Pe de altă parte, discutăm de deficitul de resurse umane în anumite zone şi este clar că telemedicina este unul dintre răspunsurile normale, coerente. Mai mult, există şi o strategie la nivelul OMS. Regiunea europeană a organizaţiei promovează o astfel de politică de extindere a accesului la servicii de telemedicină", a adăugat ministrul Sănătăţii.

