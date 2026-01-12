Anunț de ultimă oră pentru aceste școli, din cauza condițiilor meteo

Din cauza vremii nefavorabile, marți, 13 ianuarie 2026, cursurile vor fi online în 10 unități de învățământ, iar în alte trei școli vor fi suspendate.
Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene în cursul zilei de astăzi (ora de referință: 17.00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfășura online în 10 unități de învățământ (totalizând aproximativ 3000 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele: Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare și câte două în județele Timiș și Teleorman.
În trei (3) unități de învățământ , însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.
Situația este dinamică și va fi actualizată, în funcție de evoluție.
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci