Anunț de ultimă oră pentru aceste școli, din cauza condițiilor meteo

Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene în cursul zilei de astăzi (ora de referință: 17.00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfășura online în 10 unități de învățământ (totalizând aproximativ 3000 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele: Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare și câte două în județele Timiș și Teleorman.

Activitate didactică suspendată în trei școli

În trei (3) unități de învățământ , însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Situația este dinamică și va fi actualizată, în funcție de evoluție.

