Directorul FBI susține că pandemia de Covid ar fi fost cauzată de un accident de laborator

Departamentul de Energie al SUA a evaluat cu ”încredere scăzută” ipoteza că virusul a început cu o scurgere de laborator, potrivit AP News. Raportul nu a fost făcut public.

În timp ce unii oameni de știință sunt deschiși la teoria scurgerii în laborator, alții continuă să creadă că virusul a venit de la animale, a suferit mutații și a infectat oamenii.

Alina Chan, biolog molecular la Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology și Harvard, a spus că nu este sigură ce informații noi au agențiile, dar ”este rezonabil să deducem” că se referă la activitățile de la Institutul de Virologie Wuhan, din China.

Ea a spus că o propunere de cercetare din 2018, scrisă în colaborare de oamenii de știință chinezi în colaborare cu profesioniști din SUA, ”a descris în esență un plan pentru virusuri asemănător COVID”. ”La mai puțin de doi ani mai târziu, un astfel de virus a provocat un focar în oraș”, a spus ea.

”Accidentele de laborator au loc cu o frecvență surprinzătoare. Mulți oameni nu aud cu adevărat despre accidentele de laborator pentru că nu se vorbește despre ele public”, a spus Alina Chan, care a fost coautor al unei cărți despre căutarea originilor COVID-19.

Astfel de accidente ”subliniază necesitatea de a face munca cu agenți patogeni extrem de periculoși mai transparentă și mai responsabilă”.

"FBI Director.. said Tuesday that the Covid pandemic was probably the result of a laboratory leak"



“The bottom line is we’ve got to get to the bottom of this.. The Biden administration is committed to it." - Senate Majority Leader Chuck Schumerhttps://t.co/RGM4Gf3f46