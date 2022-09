Olaf Scholz a făcut Covid-19. Care e starea de sănătate a cancelarului german

Un purtător de cuvânt al guvernului a anunțat că Olaf Scholz are simptome ușoare de răceală și s-a izolat în apartamentul cancelarului din Cancelaria Federală.

„Numirile publice din această săptămână vor fi anulate. Cancelarul dorește să participe virtual la diversele întruniri și la întâlnirea programată cu prim-miniștrii statelor federale”, se arată într-un comunicat al cancelariei.

Scholz tocmai s-a întors dintr-o excursie de două zile în regiunea Golfului Persic, unde a semnat un acord de gaz cu Emiratele Arabe Unite, scrie Politico.

Polonia vrea 1,3 trilioane euro despăgubiri de război de la Germania. Arkadiusz Mularczyk, membru SEIM: Joc foarte cinic. Nu au niciun fel de bază morală, legală, pentru a refuza

Arkadiusz Mularczyk, membru al Parlamentului din Polonia, a explicat pentru DC NEWS de ce ţara sa consideră că Germania îi datorează 1,3 trilioane de euro drept despăgubiri în urma celui de-al Doilea Război Mondial.

"Aceasta reprezintă o chestiune foarte importantă pentru mulţi polonezi şi cred că este o chestiune mondială. Polonia nu a obţinut nici un fel de despăgubire de război de la Germania, după cel de-al doilea război mondial, din cauza regimului comunist, din cauza drumului nostru către democrație, către Uniunea Europeană, către NATO. A fost un subiect fierbinte în Polonia. Sunt în Parlament din 2005, această problemă a fost foarte discutată în Polonia, însă nu era momentul prielnic pentru clasa politică din Polonia să organizeze un mod de lucru profesionist. În urmă cu aproape 5 ani, am decis să înființez şi să organizez un grup parlamentar şi am început să lucrăm la această problemă. Am organizat membrii Parlamentului, am adunat o echipă de experți profesioniști şi am început activitatea. În echipa noastră de experţi sunt oameni din diferite domenii, domeniul ştiinţific, academic, istoric, demografic, oameni care au experiență în domeniul economiei şi al evaluării proprietăților. Pentru că pierderile de război reprezintă o știință interdisciplinară. Pentru că trebuie să discutăm nu numai pierderile materiale, dar şi despre pierderile umane, şi despre multe alte pierderi suferite. Am decis să începem munca noastră şi după aproape 5 ani am finalizat raportul.

Acest raport cuprinde 3 cărţi", a punctat Mularczyk în cadrul emisiunii Outlook, de la DC NEWS TV (citește continuarea AICI).

