"Aceasta reprezintă o chestiune foarte importantă pentru mulţi polonezi şi cred că este o chestiune mondială. Polonia nu a obţinut nici un fel de despăgubire de război de la Germania, după cel de-al doilea război mondial, din cauza regimului comunist, din cauza drumului nostru către democrație, către Uniunea Europeană, către NATO. A fost un subiect fierbinte în Polonia. Sunt în Parlament din 2005, această problemă a fost foarte discutată în Polonia, însă nu era momentul prielnic pentru clasa politică din Polonia să organizeze un mod de lucru profesionist. În urmă cu aproape 5 ani, am decis să înființez şi să organizez un grup parlamentar şi am început să lucrăm la această problemă. Am organizat membrii Parlamentului, am adunat o echipă de experți profesioniști şi am început activitatea. În echipa noastră de experţi sunt oameni din diferite domenii, domeniul ştiinţific, academic, istoric, demografic, oameni care au experiență în domeniul economiei şi al evaluării proprietăților. Pentru că pierderile de război reprezintă o știință interdisciplinară. Pentru că trebuie să discutăm nu numai pierderile materiale, dar şi despre pierderile umane, şi despre multe alte pierderi suferite. Am decis să începem munca noastră şi după aproape 5 ani am finalizat raportul.

Acest raport cuprinde 3 cărţi", a punctat Mularczyk în cadrul emisiunii Outlook, de la DC NEWS TV.

"Am pierdut aproximativ 50% din teritoriile noastre"

Radu Golban, moderatorul emisiunii, a intervenit şi a punctat că raportul are "aproximativ 700 de pagini".

"Aceasta este prima carte. Cea de-a doua carte cuprinde imagini cu atrocităţile comise în timpul agresiunilor şi opresiunii germanilor, iar în cea de-a treia carte sunt cuprinse satele și orașele germane în care au fost omorâţi cetăţeni polonezi. Aşadar, în aceste 3 cărţi am încercat să estimăm pierderile noastre materiale şi demografice. A fost o muncă foarte dificilă, pentru că ne-am confruntat cu multe provocări, multe probleme, pe care a trebuit să le rezolvăm. După cum probabil știți, în acest moment, granițele Poloniei au fost mutate de la est la vest, deci am pierdut aproximativ 50% din teritoriile noastre, am primit unele teritorii din vest. Aceasta a reprezentat principala problemă, pentru că nu am putut să calculăm pierderile materiale", a mai precizat parlamentarul polonez.

De ce trebuie să plătească Germania

"Îmi cer scuze pentru întrerupere, vom ajunge şi la modul în care aţi calculat această sumă, această sumă colosală, dar înainte de toate este important pentru oameni să înțeleagă de ce această cauză este relevantă pentru integrarea europeană. Nu este vorba doar de bani, vom vorbi şi despre bani pe parcursul acestei dezbateri, dar întâi de toate, cred că este vorba despre faptul că trebuie stabilit o dată pentru totdeauna modul în care a luat sfârșit al doilea război mondial. Al doilea război mondial s-a sfârşit fără semnarea unui tratat de pace. De ce credeţi că acest aspect este important, de ce credeți că este este important ca Germania să plătească această sumă pentru a obține o mai bună integrare europeană?", a întrebat Radu Golban.

"Sunt total de acord cu dumneavoastră. Eu sunt avocat, sunt politician, nu pot să cred că după cel de-al doilea război mondial, Germania şi Polonia nu au organizat niciodată un dialog, o negociere, deci nu există încă un tratat de pace între Polonia şi Germania, încă nu există alte acorduri bilaterale între aceste două ţări care încearcă să rezolve problemele pe care le-am întâmpinat după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Așadar, această situație este oarecum stranie pentru mine pentru că sunt de părere că pentru civilizația occidentală este important ca atunci când o ţară atacă, ocupă şi distruge altă ţară, şi omoară foarte multe milioane de oameni, această ţară ar trebui să plătească despăgubiri de război. Pentru că acesta este fundamentul nostru ca civilizație occidentală. Aşadar, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să rezolvăm această problemă, dintre Polonia şi Germania, deci îmi dă putere să pregătesc şi să prezint acest raport. În urmă cu câteva zile am trecut rezoluția, când mai mult de 95% dintre membrii Parlamentului au fost de acord cu ideea că Polonia are dreptul moral, politic şi legal de a obține compensații din partea Germaniei", a replicat Mularczyk.

"Joc foarte cinic" al germanilor, indică Polonia

"Acum, din punct de vedere al germanilor… de fapt, în această dezbatere despre despăgubirile ce îi revin Poloniei, Germania dă senzația de partea care “le ştie pe toate”, Berlinul pare adesea intransigent şi consideră că acest subiect este închis. Este justificată această atitudine? Şi în al doilea rând… puţini oameni din Europa, dar şi din întreaga lume, ştiu că Germania nu a plătit niciodată compensaţii, despăgubiri de război în Europa. Cum credeţi că a reuşit Germania, timp de aproape 80 de ani, să scape fără să plătească niciun cent şi să facă lumea să creadă că este un actor politic de temut, foarte conștient de obligațiile sale, iar dacă analizăm această problemă a despăgubirilor de război, Germania nu este foarte conștientă de obligațiile sale", a mai intervenit moderatorul.

"Cred că acesta este un joc foarte cinic, pentru că statul german încercă să-şi apere bugetul, acesta este motivul principal pentru care nemții au respins toate solicitările noastre, pentru că statul german îşi apără bugetul, economia, exporturile. Deci, acesta este motivul pentru care nu doresc să discute cu noi despre despăgubirile de război. Dar cred ca problema despăgubirilor de război nu a fost închisă, pentru că în primul rând, Germania nu a plătit niciun fel de despăgubire de război Poloniei după cel de-al doilea război mondial. În al doilea rând, nu avem niciun fel de tratat de pace sau acord bilateral după război, şi consider că în civilizația noastră occidentală, drepturile omului, democrația, justiția reprezinte principii importante, astfel că îmi pot imagina ca avocat, ca politician, că acest stat profund democratic a refuzat solicitările noastre. Însă, nu au nici un fel de bază morală, politică sau legală pentru a refuza solicitările noastre pentru că nu au plătit niciun fel de compensații Poloniei după cel de-al doilea război mondial. Polonia a fost țara care, în mod proporțional, a suferit cele mai mari pierderi din punct de vedere material şi uman. În raportul nostru, estimăm că pierderile demografice sunt de 5,2 milioane de oameni uciși de germani în lagăre de concentrare şi prin multe alte forme de execuție. Acesta este rezultatul ocupației germane. Există, de asemenea, pierderi materiale enorme, pierderi ale moștenirii culturale şi artistice, pierderi în sistemul bancar, în domeniul asigurărilor, şi nu în cele din urmă, pierderi ale trezoreriei poloneze datorită emisiilor băncilor germane din Polonia. Aşadar, în total, estimăm pierderile noastre 6 trilioane 220 de milioane de zloţi polonezi, 1 trilion 352 milioane de euro, care pare o sumă colosală, însă estimările noastre au fost extrem de conservatoare pentru că a fost imposibil să cuantificăm multe dintre pierderile umane şi materiale, pentru că au dispărut probele. În concluzie, cred că Polonia şi alte state sunt îndreptățite din punct de vedere moral, politic şi legal să primească compensaţii din partea Germaniei", a concluzionat Arkadiusz Mularczyk.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News