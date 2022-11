Rafila a fost întrebat dacă va reveni numărul mare de cazuri COVID-19

„Nu cred că vom mai avea o problemă de sănătate publică similară ca şi magnitudine cu ceea ce s-a întâmplat în 2021, nici măcar cu ceea ce s-a întâmplat în valul 5, în 2022. (...) Noi, cu toţii, am trecut prin boală, ne-am şi vaccinat. Nu mai suntem, în faţa acestui virus, descoperiţi, cum eram în urmă cu doi ani, nu mai suntem la fel. Noi suntem alţii. Şi virusul este altul, că vedeţi, el se modifică”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, sâmbătă seară, la TVR Info.

„Noi facem, în fiecare an, vaccinare gripală. Opinia mea este că, începând cu anul viitor, vom face o vaccinare sezonieră şi împotriva infecţiei cu noul coronavirus care nu o să mai fie nou, la anul o să aibă patru ani vechime. Am lucrat foarte mult să reducem expunerea financiară enormă a României în ceea ce priveşte vaccinul acesta care a fost achiziţionat în cantităţi enorme şi de către ţara noastră. Prmul lucru pe care l-am făcut a fost să valorificăm vaccinul pe care îl aveam şi am vândut în luna ianuarie altor ţări, Germaniei şi Ungariei, am vândut 7,5 milioane de doze”, a spus Alexandru Rafila.

Citește și...

Coronavirus: China a raportat pentru a treia zi consecutivă un număr record de cazuri noi de COVID-19

China a raportat 35.183 de cazuri noi de COVID-19 pentru data de 25 noiembrie, din care 3.474 au fost simptomatice şi 31.709 asimptomatice, reprezentând un nou record de infectări pentru a treia zi consecutivă, a anunţat sâmbătă Comisia Naţională pentru Sănătate, relatează Reuters. În ziua precedentă au fost anunţate 32.943 de cazuri noi de COVID-19: 3.103 infectări simptomatice şi 29.840 asimptomatice, pe care China le înregistrează separat. Excluzând cazurile „importate", China a raportat 34.909 de cazuri locale noi vineri, din care 3.405 au fost simptomatice şi 31.504 asimptomatice, în creştere faţă de cele 32.695 de cazuri din ziua precedentă. Nu au fost anunţate decese noi.



Marile oraşe chineze continuă să întâmpine dificultăţi în controlarea focarelor de infecţii, iar municipalităţile din Chongqing şi Guangzhou au înregistrat numeroase cazuri noi.



Chongqing, un oraş din sud-vestul ţării, cu 32 de milioane de locuitori, a raportat 7.721 de cazuri locale noi vineri, înregistrând o creştere de aproape 20% în raport cu ziua precedentă.



Guangzhou, un oraş prosper cu o populaţie de aproape 19 milioane de locuitori, aflat în sudul Chinei, a raportat 7.419 cazuri noi vineri, în scădere uşoară faţă de cele 7.524 de cazuri anunţate în ziua precedentă.



Numărul noilor cazuri locale ce au fost confirmate vineri în capitala Chinei, Beijing, a crescut cu 58% şi a ajuns la 2.595, potrivit datelor transmise de autorităţile locale din domeniul sănătăţii, sâmbătă.



Există focare de COVID-19 în aproape toate provinciile chineze, iar Hebei, Sichuan, Shanxi şi Qinghai au înregistrat fiecare peste 1.000 de cazuri noi în cursul zilei de vineri, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News