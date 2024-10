Dezbaterea dintre Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo, duminică. Cine va fi moderatorul pentru care au insistat socialiștii

Dezbaterea electorală dintre Maia Sandu, candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), şi Alexandr Stoianoglo, candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), clasaţi pe primele două locuri la primul tur al alegerilor prezidenţiale, va avea loc duminică, la Palatul Republicii, şi va fi moderată de jurnalistul Gheorghe Gonţa, la insistenţa echipei lui Stoianoglo, anunţă Ziarul Naţional din Chişinău.



"Ieri (luni - n.r.) am făcut un apel către contracandidatul meu să mergem la dezbateri. Echipa mea a discutat cu echipa lui. Am propus să mergem la Televiziunea Naţională, dar oferta a fost refuzată. După asta, a fost refuzat formatul pe care l-am propus noi. Am propus ca dezbaterea să aibă loc joi, 24 octombrie, dar ei au propus ca într-o zi din săptămâna viitoare. În cele din urmă, am ajuns la un compromis - dezbaterea va avea loc în această duminică", a declarat marţi Maia Sandu într-un live pe Facebook.



Anterior, portalul NewsMaker informa că, potrivit PSRM, data dezbaterii încă nu a fost convenită: echipa lui Stoianoglo a insistat ca aceasta să aibă loc duminică, iar echipa Maiei Sandu - joi sau vineri.



În live-ul de pe Facebook, Maia Sandu s-a referit şi la moderatorul dezbaterii, propus de echipa lui Stoianoglo - jurnalistul Gheorghe Gonţa, fost prezentator la postul de televiziune N4 şi despre care în spaţiul public se ştie că a boicotat referendumul proeuropean.



"Ei au venit cu propunerea Gheorghe Gonţa. Noi, la fel ca şi alţi oameni şi jurnalişti, credem că trebuie să fie un moderator independent. Dar în situaţia în care ei insistă, atunci noi mergem la dezbatere cu oricine se simt ei confortabil. Pentru noi este important să avem această dezbatere, aşa încât oamenii să vadă care sunt răspunsurile noastre la întrebările importante pentru toţi cetăţenii", a punctat Maia Sandu.



PSRM a anunţat anterior marţi că dezbaterea electorală va avea loc la Palatul Republicii din Chişinău. Transmisiunea în direct va fi asigurată de compania Teleradio-Moldova.



În turul doi al alegerilor prezidenţiale, programat pentru 3 noiembrie, vor concura Maia Sandu, care a obţinut 42,45% din voturi în primul tur de scrutin de duminică, şi fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, care a acumulat 25,98% din sufragii.

