Mișcare bombă. Ciucă, despre retragerea Elenei Lasconi de la prezidențiale

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din cursa pentru prezidențiale, în vederea refacerii unei coaliții de guvernare de dreapta, după alegerile legislative din iarna aceasta.

Aflat într-o emisiune moderată de Victor Ciutacu, la România TV, liderul PNL a declarat:

„Fac un apel la doamna candidat să înțeleagă un pic aritmetica politică și reală - 8% în alegerile locale înseamnă mult mai puțin decât 30%. Motiv pentru care fac apel public la dumneaei să înțeleagă că trebuie să se retragă și să vină să susțină cu adevărat un proiect de dreapta. De ce nu? Dânsa trebuie să înțeleagă care este valoarea numerică a cifrelor”.

Înainte de această propunere, Victor Ciutacu îl întrebase pe liderul PNL de ce, brusc, USR e un partid frecventabil, după ce liberalii nu mai știau cum să scape de ei de la guvernare în cadrul coaliției de dreapta.

„Dacă sunt buni, decenți și de încredere, de ce n-ați rămas în coaliția de guvernare alături de ei, ci i-ați cam gonit pe scări ca să aduceți USR-ul la guvernare?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. De fapt este un subiect de discuție. În primul rând, noi am intrat la guvernare cu PSD pentru că partidul USR n-a făcut nimic altceva decât a depus o moțiune împotriva propriului guvern. Dar între timp și-a schimbat leadership-ul, domnule Ciutacu”, a răspuns Nicolae Ciucă.

Elena Lasconi, lidera USR, a declarat recent la Prima TV că Nicolae Ciucă, candidatul liberalilor, are șanse foarte mici de a ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale din cauza poziției sale actuale în sondajele de opinie. Potrivit acesteia, Ciucă se situează pe locul cinci sau șase, ceea ce face imposibilă calificarea sa în turul doi. „Îmi pare rău pentru domnul Ciucă. Eu am zis că ușa USR-ului este deschisă, că putem să construim, dar am văzut că există doar pseudo-încercări de a comunica cu USR-ul,” a afirmat Lasconi.

În ceea ce privește o posibilă guvernare alături de PNL, Elena Lasconi a subliniat că Klaus Iohannis ar trebui să se distanțeze de PNL, în caz contrar riscând să afecteze și mai mult imaginea partidului. „Klaus Iohannis trebuie să se detașeze de PNL dacă mai dorește ca PNL-ul să rămână în istoria recentă, pentru că a făcut foarte mult rău acestui partid și a făcut mult rău și țării. Este cel mai pesedist președinte de dreapta,” a declarat Lasconi.

Aceasta a subliniat că există o deschidere din partea USR pentru dialog și colaborare, însă până în prezent nu s-au făcut progrese reale în această direcție. „Eu consider că lucrurile astea se fac, nu se vorbesc,” a mai adăugat ea.

Conform unui sondaj Insomar – Avangarde, publicat marți, pe primul loc în intențiile de vot se află Marcel Ciolacu cu 28%, urmat de Nicolae Ciucă cu 19%, și George Simion cu 16%. Pe de altă parte, sondajul realizat de Verifield și publicat pe 14 octombrie, la comanda USR, îl plasează pe Ciucă pe locul șase, cu doar 6,2% din intențiile de vot, în urma altor candidați precum Marcel Ciolacu, George Simion și Elena Lasconi.

Deși sondajele recente diferă semnificativ, majoritatea confirmă faptul că Nicolae Ciucă nu se bucură de un sprijin electoral suficient de puternic pentru a se califica în turul doi al alegerilor prezidențiale.

