O legendă a fotbalului a rememorat clipe emoționante: El a fost ca un al doilea tată pentru mine - Video

Aceștia au fost Franz Beckenbauer şi Andreas Brehme, notează DPA. Beckenbauer a murit în luna ianuarie, la vârsta de 78 de ani, în timp ce Brehme a murit câteva săptămâni mai târziu, în februarie, la vârsta de 63 de ani.

”A fost ca un al doilea tată pentru mine”

”Unul dintre ei a fost ca un al doilea tată pentru mine, Franz Beckenbauer, iar Andi a fost ca un frate. Nu eram doar prieteni. A fost mult mai profund, mai intens. A fost ca o adevărată familie”, a spus fostul mare jucător german într-un episod din podcastul ”Vorstadtgefluster”.

Împreună, cei trei, Matthaeus şi Brehme ca jucători, iar Beckenbauer ca antrenor, au câştigat Cupa Mondială din 1990 cu naţionala Germaniei. Brehme a marcat golul care a adus titlul mondial, în finala cu Argentina, 1-0. ”Am petrecut un timp minunat împreună, am avut o perioadă de succes şi sper că ei au ajuns undeva unde merită, şi anume în Rai”, a spus Matthaeus.

”Una dintre cele mai grele perioade ale mele”

”Începutul de an a fost una dintre cele mai grele perioade ale mele, pentru că oamenii cu care am împărţit atâtea au trecut în nefiinţă. Ne-am sprijinit unii pe alţii atât de mult şi am ne-am pus încrederea unii în alţii. Este dureros, încă este dureros”, a mai spus acesta. Brehme ar fi împlinit 64 de ani acum o săptămână.

Alături de partenera sa Susanne, de Heidi Beckenbauer şi de alţi membri ai familiei, Matthaeus a închinat un pahar în memoria fostului mare jucător al naţionalei Germaniei. ”Ceremonia de comemorare s-a transformat într-un eveniment plăcut şi cred că a fost în starea de spirit a lui Andi”, a mai spus Matthaeus.

Decesul lui Beckenbauer încă zăboveşte asupra sa, a adăugat fostul jucător. ”Nu s-a petrecut cu mult timp în urmă şi ştiu momentele prin care am trecut şi, deasupra tuturor lucrurilor, modul în care el m-a ajutat. Nu oricine a avut încredere în mine, dar Franz mereu a avut”, a rememorat Lothar Matthaeus, care în prezent este comentator TV, notează Agerpres.

