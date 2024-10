Drama neștiută a fundașului FCSB. Valentin Crețu, interviu în lacrimi: Astea sunt probleme - VIDEO

Deși pentru mulți a fi fotbalist înseamnă a fi bogat și popular, puțini se gândesc la faptul că nu toți fotbaliștii au început de sus, iar unii dintre ei chiar știu ce înseamnă greutățile vieții, deși acum au atins culmile succesului. Este și cazul lui Valentin Crețu, fundașul dreapta de la FCSB, care are o poveste de viață emoționantă. Fotbalistul a povestit momentele grele prin care a trecut de-a lungul carierei înainte de a ajunge campion cu formația roș-albastră, devenind unul dintre cei mai buni fundași din SuperLiga, deși are 35 de ani.

Până să ajungă la succesul de acum, fundașul Valentin Crețu a trecut prin clipe grele, cu multe neajunsuri. El și-a găsit cu greu cuvintele și a povestit printre lacrimi în cadrul unui interviu despre situația materială cu care s-a confruntat până la vârsta majoratului. Fotbalistul nu avea bani să își cumpere o pereche de ghete de fotbal sau să meargă în turnee alături de colegi din cauza problemelor financiare cu care se confrunta familia sa.

”Eu până la vârsta de 18 ani nu am jucat niciodată cu numărul meu la perechea de ghete. Eu am 40 jumate, am jucat cu 41, 42, 43... Niciodată nu am avut perechea mea nouă de ghete! Astea sunt probleme (n.r. începe să plângă).

Eram odată la Gloria Buzău, aveam 16 ani și trebuia să mergem în turneu în Belgia și nu am avut bani să îmi fac pașaport, nu aveam bani să merg și atunci colegii au pus bani pentru mine și așa am plecat”, a spus Vali Crețu, într-un interviu pentru Golazo.

Performanțele lui Vali Crețu

Valentin Crețu este un fotbalist român născut la Buzău, care joacă pe post de fundaș la FCSB în SuperLiga României. Pe plan internațional, el are prezențe la națională pentru România, dar și-a început cariera de fotbalist la FC Gloria Buzău sub comanda antrenorului Constantin Mircea.

Fotbalistul a mai fost pregătit o scurtă perioadă de Cezar Georgian Ionescu, profesor de sport la Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balas Soter", însă cea mai mare realizare în timpul junioratului a fost câștigarea turneului internațional din Belgia (Oudenaarde, 2007) pe vremea când era component al grupei 1989–1990 la Gloria Buzău, sub comanda lui Nicolae Anton.

Totodată, Crețu a jucat în Liga I pentru FC Gloria Buzău, apoi a fost transferat la Concordia Chiajna, care l-a împrumutat o perioadă la FC Rapid București. A plecat apoi la CS Gaz Metan Mediaș, pentru care a jucat cea mai mare parte a carierei, cu scurte întreruperi la Energie Cottbus în a treia ligă germană și la ACS Poli Timișoara. După câteva sezoane bune la CS Gaz Metan Mediaș, pe 4 august 2019 a semnat cu FCSB pentru 125 de mii de euro.

Cu FCSB, el a câștigat SuperLiga României 2023-2024 și Supercupa României 2024.

