Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a surclasat-o pe Dinamo

FCSB a învins cu scorul de 4-0 (0-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal. Echipa finanțată de Gigi Becali a făcut o repriză secundă remarcabilă şi s-a impus prin golurile reușite de Alexandru Băluţă în minutul 56, Luis Phelipe în minutul 70 şi Marius Ştefănescu în minutele 81 și 88.

Reacția lui Gigi Becali despre Dinamo

Chiar și după acest rezultat, Gigi Becali s-a declarat în continuare încrezător de faptul că Dinamo va prinde play-off-ul, în campionat.

"Eu zic că Dinamo termină în play-off. Știi de ce nu se bate cu noi? La momentul ăsta suntem foarte puternici, avem mare valoare și stăm bine fizic. E greu la ora asta. Dar antrenorul lor îi face să joace, ca dovadă 25-30 de minute au pasat. E mâna antrenorului, dar trebuie jucători valoroși, ce să faci?", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special, la scurt timp după fluierul final al partidei de pe Arena Națională.

Căpitanul lui Dinamo, dezamăgit

La finalul meciului, Răzvan Patriche, căpitanul lui Dinamo București, s-a arătat foarte dezamăgit de rezultatul final obținut de echipa sa. Acesta se așteaptă și vrea la o altă ”față” în următoarele partide.

”Astăzi ne-a lipsit energia, ne-au lipsit multe chestii. Am avut un început bun, dar după ne-am dus în cap. Am fost lipsiți de energie, lipsiți de vlagă. Este frustrant când iei patru goluri, dar ce să faci. Muream de nervi, nu mai puteam. A venit primul, a venit al doilea, apoi am fost toți o apă și un pământ. Am încercat, dar prea puțin. După două goluri am făcut. Vom analiza și vom vedea ce urmează pentru noi”, a spus Răzvan Patriche.

”Trebuie să ridicăm capul din pământ și să mergem înainte”

”Este dureros să pierzi cu orice echipă cu atât mai mult să pierzi cu FCSB. Asta e, mergem înainte, avem meci și trebuie să câștigăm.E frustrant. Avem o istorie rea cu ei, dar să nu uităm că suntem în primele șase echipe, am arătat un fotbal frumos. Trebuie să luăm lucrurile bune și să mergem mai departe. Străinii trebuie să înțeleagă dacă nu au înțeles. Ei știu la ce echipă sunt. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să mergem înainte”, a spus Răzvan Patriche.

Echipele care au evoluat

Dinamo: 1. Adnan Golubovic - 27. Maxime Sivis (98. Cristian Costin, 60), 4. Kennedy Boateng (80. Antonio Manuel Luna, 60), 23. Răzvan Patriche (căpitan), 3. Raul Opruţ (28. Josue Homawoo, 46) - 33. Patrick Olsen, 8. Eddy Gnahore, 10. Cătălin Cîrjan (22. Andrei Ahmed Bani, 61) - 7. Dennis Politic (90. Andrei Mărginean, 61), 9. Astrit Selmani, 19. Hakim Abdallah.

Antrenor: Florentin Petre. Rezerve neutilizate: 73. Alexandru Roşca - 6. Cristian Licsandru, 18. Alberto Soro, 24. Adrian Caragea.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 28. Alexandru Pantea, 21. Vlad Chiricheş, 17. Mihai Popescu, 3. Ionuţ Panţîru - 27. Darius Olaru (căpitan; 25. Alexandru Băluţă, 14), 8. Adrian Şut (42. Baba Alhassan, 66), 7. Florin Tănase (18. Malcom Edjouma, 66) - 24. William Baeten (10. Octavian Popescu, 46), 9. Daniel Bîrligea (70. Luis Phelipe, 66), 15. Marius Ştefănescu.

Antrenor: Elias Charalambous. Rezerve neutilizate: 99. Andrei Vlad - 11. David Miculescu, 29. Alexandru Musi, 30. Siyabonga Ngezana.

