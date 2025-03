San Marino - România. Mircea Lucescu vede ''un meci dificil'' contra echipei de amatori și semiamatori a micului stat San Marino

Lotul naționalei din San Marino este format din jucători amatori și semiamatori. Un singur fotbalist joacă în Liga 3 din Italia.

”Pe mine m-a impresionat San Marino”

”San Marino este în creştere... cam ca toate echipele, nu mai sunt echipe mici pentru că toate investesc în fotbal. Dovadă şi primul lor meci, cel cu Cipru. A fost 0-0 la pauză, deci un joc echilibrat din toate punctele de vedere. San Marino e o echipă foarte disciplinată, foarte tânără, bine clădită fizic, pe mine m-a impresionat. De aceea trebuie să marcăm repede. Pentru că dacă marcăm repede lucrurile se pot linişti pentru noi. Dacă nu, atunci vom avea în faţă o echipă ambiţioasă. E un meci dificil, le-am spus şi băieţilor”, a spus el.

”Vom vedea mâine în teren cum au trecut peste nereuşita cu Bosnia, o nereuşită influenţată şi de arbitraj foarte tare. A fost un meci pe care trebuia să îl câştigăm, cred că un 3-1 sau 4-2 tot trebuia să avem dacă ne uităm la numărul ocaziilor. E un rezultat care ne-a amărât foarte tare, sper ca reacţia jucătorilor să fie extrem de pozitivă. Nu vorbim de golaveraj, important e să câştigăm meciul. Poate o să fie nevoie să fac ceva schimbări faţă de meciul de vineri, dar omogenitatea e lucrul cel mai important”, a adăugat Lucescu, într-o conferinţă de presă.

Absenţa a opt jucători din lotul echipei, o mare problemă

Tehnicianul susţine că în actuala campanie de calificare o problemă o reprezintă absenţa a opt jucători din lotul echipei naţionale faţă de ediţia 2024 a Ligii Naţiunilor.

”Nu e o capcană rezultatul din Liga Naţiunilor (n.red. - câştigarea grupei). Dar noi am pierdut opt jucători de atunci... şi patru-cinci erau titulari. Nu e uşor deloc să aduci imediat alţii să îi înlocuiască. Şi nu e vorba de adus alţii, dar faptul că prezenţa celor 8 creează o competiţie extraordinară între ei. Ştiu că dacă intră în teren şi nu dau randament e altul în spate foarte bun. Ceea ce în momentul de faţă e mai greu de obţinut”, a explicat antrenorul.

”Cei mai importanţi sunt jucătorii care trebuie să vină din spate la echipa naţională şi să creeze presiune pe jucătorii primei echipe. Atunci lucrurile se pot pune la punct. Eu am foarte mare încredere că ei fac eforturi deosebite să înţeleagă ce vreau eu. Şi ce vrem toţi, să vedem echipa României dominând. Am primit foarte multe mesaje din străinătate, mulţi mi-au spus că au văzut o echipă a României cu Bosnia. Pentru că am dominat, apoi poţi să ai succes sau nu într-un meci. De aceea spun că dacă aveam penalty câştigam. Şi penalty-ul era meritat, nu că ni-l dădea arbitrul”, a mai spus Mircea Lucescu.

Înfrângere rușinoasă în primul meci contra Bosniei

Naţionala României a debutat cu stângul în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, după ce a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti. Echipa naţională a României va juca următorul meci cu San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle, luni 24 martie, de la ora 21:45. Naţionala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026.

Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor. România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998, notează Agerpres.

