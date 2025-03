Kopic i-a pus gând rău FCSB-ului. "Nu cred că va fi o surpriză dacă Dinamo va câştiga"

"Cel mai important este că echipa se află într-o formă bună, am lucrat bine în ultimele săptămâni aşa că mă aştept la un joc bun cu FCSB. Despre FCSB ştim deja totul, este o echipă cu multă calitate, a avut un parcurs bun în Europa, iar acum se concentrează doar pe campionat. Aşa că va fi un meci greu, un derby, dar mă aştept la un rezultat pozitiv pentru noi. Trebuie să fim mai buni decât la ultimul meci contra lor şi să încercăm să câştigăm. Asta este ambiţia noastră şi vom lupta pentru asta. Nu cred că va fi o surpriză dacă Dinamo câştigă în derby, pentru că eu consider că jucăm bine, suntem în play-off şi ne bucurăm că avem parte de aceste meciuri", a menţionat tehnicianul.



"Vom vedea ce echipă aliniază (FCSB), având în vedere absenţele, însă chiar şi aşa, ei au mulţi jucători de calitate în lot. Nu contează cine e pe teren la adversari, noi trebuie să dăm maximum şi să ne forţăm limitele pentru a obţine cele trei puncte. Sigur că ne cunoaştem foarte bine unii pe alţii, probabil că ei vor încerca să ne surprindă, la fel şi noi. Schimbările nu vor fi mari la noi, dar le vom face pentru a fi mai buni şi a obţine rezultatul dorit", a adăugat el.



Antrenorul croat este convins că suporterii dinamovişti îi vor ajuta pe jucători să obţină un rezultat pozitiv duminică seara.



"Fanii sunt sigur că vor fi lângă noi ca şi până acum. Am mai spus-o, fără ei ar fi fost imposibil să realizăm ceea ce am realizat până acum. Împreună cu suporterii sunt sigur că putem obţine lucruri şi mai mari", a precizat Zeljko Kopic.



Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte FCSB, duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a play-off-ului Superligii, conform Agerpres.

