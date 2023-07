Teodora Stoica lucrează pentru FCSB: Oamenii nu prea știu că eu mă ocup de asta / Relația cu Gigi Becali

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, Teodora Stoica a spus că în cadrul clubului FCSB lucrează pe partea de social media, însă nu multe persoane știu despre asta. Mai mult, ea a povestit și despre relația pe care o are cu Gigi Becali.

„Eu și acum mă ocup de partea lor de social media. Oamenii nu prea știu că eu mă ocup de asta. Am evitat. Oricum nu sunt singura care mă ocup.

Îmi place fotbalul, îmi place Steaua, îmi place să fiu pe stadion. Aș merge în toate deplasările, aș merge peste tot.

Relația mea cu Gigi Becali este bună. M-a ajutat mult. De exemplu, eu mănânc lactate doar de oaie și de la el. De la el sunt cele mai bune. Eu când am avut cancer, el mi-a spus că boala se hrănește cu lactate. Fiecare face ce vrea cu viața lui, dar vaca este de evitat, atât laptele, cât și carnea”, a povestit Teodora Stoica în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Fiica lui Meme Stoica și-a schimbat stilul alimentar. Ea a povestit la ce alimente a renunțat.

„Prăjelile. Mai face mama cartofi la cuptor și dacă este o zi norocoasă mai pune puțin ulei la final, în rest nu. Evit prăjelile, zahărul. Am fost într-o vacanță și am spus că dacă tot ratez niște antrenamente am zis să nu mănânc deloc carbohidrați. Nu am mâncat deloc pâine, ceea ce este un mare lucru. Eu sunt un mare fan patiserie. Dacă aș putea aș mânca numai croissante, dar sunt periculoase. Nu am mai mâncat un croissant de foarte mult timp.

Am mai renunțat la fast food, laptele de ovăz îl facem acasă. Acest stil alimentar îl au atât mama, cât și tata. Ar fi foarte greu să fac eu tot. Așa că gătesc eu cu mama”, a mai spus Teodora Stoica în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

