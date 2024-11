Mihai Morar a spus de ce Gabriel Cotabiţă nu a mai venit la podcastul lui: "Mi-ai spus că vii cu o singură condiţie"

"A plecat unul mai bun decât noi. Drum bun, arhanghelule Gabriel! Tu chiar poți și ai dreptul să le cânți îngerilor. Nu e clișeu în cazul tău. Ai mai făcut-o. Și le-a plăcut. Dar ai vrut să mai stai. Căutând pe Pământ Rai.



Anul trecut, exact pe vremea asta, programasem filmarea podcastului. Mi-ai zis că vii cu o singură condiție: să te las să spui ce vrei și să nu tai nimic. Seara înainte de înregistarare: "Iartă-mă, Mihai, nu pot. Mă duce mintea, dar nu mă mai duc picioarele."



Ascult Balada Timidului Etern. Ce ai fost și ce sunt. Și nu doar în asta m-am oglindit în tine. Ci și în părintele de trei fete, dintre care două gemene. Ce ai fost și ce sunt. "Tu să nu faci ca mine, Mihai. Stai cât poți de mult cu fetele..."



Cu toate astea, ai fost mai bun decât mine. Mai bun decât noi. Bun, dar rău. Neiertător cu mediocritatea. Spirt de deștept. Dar atât de bun. Prost de bun. Sensibilul absolut.



Drum bun, arhanghelule Gabriel! Noaptea și-a deschis aripa...", a scris Mihai Morar pe Instagram.

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață. Solistul a împlinit 69 de ani pe 1 noiembrie.

În 2021, solistul a discutat despre provocările legate de sănătate din ultima perioadă, precum și despre femeia care îi este mereu alături și pe care o iubește necondiționat.

„De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, spunea Gabriel Cotabiță.

