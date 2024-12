Jador și Oana Ciocan, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă: „E planificat totul. Am vorbit la Primărie”

Jador și Oana Ciocan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an. Cei doi s-au cunoscut la probele psihologice pentru Survivor All Stars 2024, iar de atunci formează o relație și sunt de nedespărțit. Artistul a fost convins din prima clipă că Oana Ciocan e femeia cu care își dorește să formeze o familie, motiv pentru care, în cadrul competiției Survivor All Stars, Jador a cerut-o în căsătorie, iar răspunsul nu s-a lăsat prea mult așteptat.

Jador și Oana Ciocan, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă

Jador și Oana Ciocan se pregătesc să facă marele pas în relația lor: căsătoria. Mai sunt doar câteva zile până când cei doi vor rosti marele „DA” în fața ofițerului de stare civilă, dar și în biserică. Pe 27 decembrie, a treia zi de Crăciun, Jador și Oana Ciocan vor deveni oficial soț și soție, iar artistul a făcut câteva declarații emoționante despre acest moment special din viața lor.

Jador a povestit că și-a dorit întotdeauna să întemeieze o familie și că întâlnirea cu Oana a fost, în opinia lui, voia divină. El a mărturisit că s-a rugat să întâlnească femeia potrivită, iar a doua zi, destinul i-a scos-o în cale pe Oana Ciocan. Încă de la prima întâlnire, a fost convins că ea este aleasa, spunându-i chiar atunci că va deveni soția lui, deși ea a râs inițial de această afirmație.

„Eu m-am rugat la Dumnezeu într-o zi să-mi dea o femeie, că vreau copii. A doua zi m-am întâlnit cu soția mea, Oana. Vreau să mă duc la biserică, să îmi pună verișorii mei cununiile pe cap, să mă duc la domnul primar să ne întrebe dacă ne luăm și atât”, a mărturisit Jador, în cadrul podcastului „Galben”.

„E planificat totul. Am vorbit la Primărie”

Artistul a subliniat că ceremonia va fi una simplă, fără petreceri sau fast. El și Oana au decis să se căsătorească în aceeași zi, atât civil, cât și religios. Mai mult, Jador a exprimat cât de profund este sentimentul de iubire pe care îl are pentru viitoarea sa soție, afirmând că nu există nimeni altcineva pe care să îl iubească mai mult.

„Nu fac nuntă, nu fac petrecere, nu fac nimic. Am hotărât cu soția mea că vrem să ne căsătorim a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie. Vrem să ne căsătorim, adică e planificat totul. Am vorbit la Primărie. Ne-am întâlnit cu voia lui Dumnezeu. Înainte de Survivor dădeam proba psihologică și i-am zis că o să fie nevasta mea. Ea râdea, dar i-am zis să mă asculte, că o să fie nevasta mea. În momentul în care am privit-o, am zis că asta e. Vorbeam cu Dumnezeu în mintea mea și îi ziceam că nu vreau să mă însor acum. Am zis asta e, mă însor.

Sunt îndrăgostit de ea. O iubesc cel mai mult din lumea asta. Nu există un om pe care să-l iubesc mai mult pe lumea asta. Pe soția mea o iubesc cel mai mult din lume. Am cerut-o în căsătorie pentru că am vrut să fie nevasta mea. Acum facem cununia civilă și religioasă pe 27 decembrie. Sper că e fericită. I-am luat după un inel. Presupun că nu costă foarte mult. E din aur, dar toți oamenii au un inel din aur”, a mai spus Jador, în cadrul podcastului „Galben”.

