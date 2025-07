O cântăreață a ajuns la spital după ce a purtat pantaloni prea strâmți. Ce boală a făcut - Foto în articol

Este vorba despre Suki Waterhouse, care a dezvăluit ce a pățit într-o postare pe X.

”Suki, nu mai postezi nimic pe Twitter”. Ai luat vreodată în considerare că acum șase luni am purtat pantaloni atât de strâmți încât am făcut hernie și mi-a fost prea frică să vă spun?”, a scris actrița și cântăreața Suki Waterhouse, în vârstă de 33 de ani, pe contul său de X.

Postarea lui Waterhouse are și două poze. Una dintre ele o arată întinsă pe un pat de spita, iar cealaltă poză este din timpul turneului ei ”Sparklemuffin Tour” care a avut loc în 2024, din septembrie până în decembrie. Ea apare sub un glob disco, purtând un top alb și pantaloni strâmți.

Ce este o hernie

O hernie, conform Cleveland Clinic, ”se produce în abdomen sau zona inghinală, atunci când unul dintre organele tale împinge prin mușchiul sau țesutul care îl conține”, scrie The Independent.

Cu alte cuvinte, hernia este o afecțiune în care un organ sau o parte a unui organ se deplasează din locul său normal prin o deschidere sau o zonă slăbită a peretelui muscular care îl reține.

Suki Waterhouse este așteptată să revină pe scenă pe data de 8 august 2025, la festivalul de muzică ”Up In The Sky” din Aspen, Colorado, Statele Unite. Ea a lansat în septembrie 2024 al doilea ei album de studio, „Memoir of a Sparklemuffin” și apoi a pornit într-un turneu de trei luni.

”Acum că albumul iese, vreau accesorii zgomotoase”, a declarat ea pentru Harper’s Bazaar în vara anului 2024. ’”Lucruri cu sclipici, culori vii. Asta a fost și de ce am ales numele albumului. Vreau să pot arăta un lucru drăguț și să spun: ‘Trebuie să-l am, e sparklemuffin”, a completat ea.

Are și o o fiică, pe care dorește să o protejeze de paparazzi

Într-o apariție la podcastul Emmei Chamberlain de anul trecut, Waterhouse a mai zis că vrea să facă tot posibilul ca fiica sa să fie protejată de paparazzi.

”Dar îmi doresc și să o plimb, să stăm la o cafenea și să o scot în oraș. Și cineva probabil că o să facă o poză și o să-i arate fața. Și de fapt nu ai cum să faci prea multe, sunt legi, dar lumea le cam ocolește”, a spus Waterhouse.

