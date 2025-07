Top modelul din România care a eclipsat ”meciul greilor” de pe Wembley - Foto în articol

Stabilită la Londra, Patricia Elena a atras privirile la una dintre cele mai așteptate partide ale anului. Alături de româncă a fost Lux Mila Mackay, model britanic.

Meciul a fost câștigat de ucraineanul Oleksandr Usik, de 38 de ani, care l-a făcut KO pe Daniel Dubois, de 27 de ani. Astfel, Usik a redevenit campionul mondial absolut al greilor în boxul profesionist.

A primit autografe de la Usyk, chiar pe echipamentul purtat în ring

După partidă, Patricia Elena a primit autografe de la Usyk, chiar pe echipamentul purtat în ring. Evident, imaginile au devenit virale pe social media. Chiar dacă unele persoane apreciază prezența fetelor în ring, alții critică acest lucru, invocând diverse motive care țin de sport.

Foto

Sursa Patricia Elena Instagram

O ”ring girl” sau fată de ring este o femeie tânără și atrăgătoare care intră în ringul de luptă, de obicei între runde. Ea poartă un semn cu numărul rundei următoare, în sporturi de contact precum boxul, kickboxing-ul și arte marțiale mixte (MMA).

Cine este Patricia Elena

Patricia Elena, un model în vârstă de 24 de ani, este sabilită la Londra și vorbește fluent mai multe limbi, printre care spaniola, engleza, româna. De asemenea, are cunoștințe conversaționale de limba franceză. Ea are o înălțime de 180 cm și s-a făcut remarcată prin conținutul ei postat pe rețelele sociale, respectiv poze și videoclipuri în care probează costume de baie. Patricia are peste 37.000 de urmăritori pe Instagram și se prezintă ca ”ring girl”, apărând la evenimente de top din Paris, Londra și chiar UFC.

A redevenit campion mondial unificat la categoria grea

Pugilistul din Ucraina Oleksandr Usik, în vârstă de 38 de ani, a redevenit campion mondial unificat (WBA, WBC, WBO, IBF) la categoria grea, după l-a învins prin KO în runda a cincea pe britanicul Daniel Dubois, sâmbătă seara, pe arena Wembley, Londra. Boxerul originar din Crimeea rămâne neînvins la categoria supremă din box, după ce a obținut a 24-a victorie din carieră, dintre care 15 au fost KO, scrie Essentiallysports.

