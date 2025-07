Ce a spus Jennifer Lopez despre românce, înainte de concertul pe care îl va susţine în Bucureşti

Jennifer Lopez a făcut mai multe declarații despre concertul pe care îl va susţine în Bucureşti duminica viitoare, dezvăluind ce o inspiră, dar și ce îi aduce bucurie în viața de zi cu zi.

"Ce mă inspiră pe mine şi ce îmi aduce bucurie sunt lucruri diferite. Ce mă inspiră este, ştii tu, viaţa... Viaţa, lucrurile diferite care se întâmplă. Poţi să mă inspiri în mai multe moduri. Nu trebuie să fie doar lucrurile frumoase şi uimitoare despre viaţă, dar şi toate lucrurile dure care se întâmplă în viaţă mă inspiră foarte mult în munca mea.

Cât despre bucurie, ce îmi aduce bucurie... sunt momentele liniştite: familia, copiii mei, să am o zi bună, să fiu alături de prietenii mei, să fiu în bula mea de confort îmi aduce multă bucurie. Şi, apoi, în timpul concertului aici, la Madrid, sau în România, ori unde am ocazia să interacţionez – eu iubesc oamenii şi ador să-i fac să cânte şi să danseze, să se distreze. Simt multă bucurie în acele momente, de asemenea", a spus Jennifer Lopez pentru Antena Stars atunci când a fost întrebată ce o inspiră.

Ce a spus Jennifer Lopez despre românce

Prezentatoarea Geanina Ilieş i-a luat un interviu vedetei în timp ce aceasta se afla la Madrid, unde a susţinut un concert duminică, 13 iulie.

"I-am explicat că noi, femeile din România suntem foarte puternice şi dacă are un mesaj pentru ele... mi-a spus că se identifică cu femeile din România, pentru că atât mama ei, cât şi bunica au crescut-o în acest stil. Şi ştie ce înseamnă să fie o femeie puternică, să fie o femeie iubitoare, o femeie extraordinară. Ea are o relaţie foarte frumoasă cu copiii ei, pe care îi adoră. Nu erau acolo, dar o să se întâlnească cu ei într-o altă ţară. Nu pot să vă dau toate detaliile acum.

M-a impresionat foarte tare staff-ul: 85 de persoane, nu am apucat să vorbesc cu toți, dar am vorbit cu stylistul, cu managerul, care este cel mai important şi mi-a dat câteva detalii - am apreciat foarte mult acest lucru", a dezvăluit prezentatoarea Geanina Ilieş la Antena 3 CNN.

Totodată, aceasta ar fi întrebat-o pe Jennifer Lopez și care este secretul frumuseții ei, iar vedeta, în vârstă de 55 ani, i-ar fi spus că face sport în fiecare zi, că a exclus zahărul şi lactatele din meniul ei, dar și că are foarte mare grijă la hidratare.

