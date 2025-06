Ilona Brezoianu, prima poză cu burtica de gravidă: „Faza e că îmi crește...”

Ilona Brezoianu, cunoscută pentru umorul său molipsitor și aparițiile din emisiunea „Te cunosc de undeva”, a făcut în urmă cu câteva săptămâni publică o veste emoționantă: ea și soțul ei, Andrei, așteaptă primul lor copil. Cei doi trăiesc momente unice de când au aflat că vor deveni părinți, iar fanii au fost cuceriți de modul sincer și atipic prin care vedeta a ales să împărtășească această etapă importantă.

Vestea a fost dată în urmă cu câteva săptămâni, atunci când Ilona a publicat prima ecografie a bebelușului. Reacțiile nu au întârziat să apară: colegii de breaslă, dar și fanii, au felicitat-o cu mesaje de susținere și bucurie.

Prima imagine cu burtica de gravidă: „Faza e că îmi crește burta”

Însărcinată în primul trimestru, Ilona Brezoianu a postat pe Instagram prima imagine clară cu burtica sa de gravidă. Aflată în vacanță pe litoralul românesc alături de Andrei, actrița s-a filmat la plajă și le-a arătat urmăritorilor cum i se conturează deja burtica.

„Faza e că îmi crește burta”, a scris Ilona cu umorul caracteristic, într-un story care a devenit rapid viral. Cu zâmbetul pe buze și o atitudine relaxată, artista a demonstrat că se bucură de această perioadă specială și este pregătită să îmbrățișeze rolul de mamă cu entuziasm.

O familie în creștere și un an de la cununia civilă

Ilona și Andrei se pregătesc să își mărească familia exact în perioada în care marchează un an de la cununia civilă. Cei doi au spus „DA” în luna iunie a anului trecut, iar acum se pregătesc pentru o nouă etapă a vieții lor de cuplu.

După ce a făcut publică vestea, reacțiile nu au întârziat să apară. Mii de urmăritori i-au transmis Ilonei mesaje de felicitare, apreciind naturalețea și sinceritatea cu care abordează acest moment din viața sa.

„Mi s-a umplut inima de bucurieeee. Felicităăăăări! Sarcină ușoară”, i-a urat Alexia Talavutis pe Instagram.

„Felicitări!”, i-a scris și Andreea Esca.

Capet, colegul ei de emisiune i-a dedicat o întreagă postare la aflarea veștii:

„Norocu’ meu că stăteam pe canapea când mi-a spus că altfel cu siguranță mă strângea cineva de pe jos. O SĂ AM UN NEPOȚEL! Îmi aduc aminte și acum că mi-au țâșnit instant lacrimi din ochi în prima secundă, lucru care e pe cale să se întâmple și acum când scriu asta și de fiecare dată când mă gândesc la minunea asta care urmează să vină să ne pună la punct pe toți :)) Laica mea a fost și este omul prezent în viața mea de ani de zile la fel ca familia mea. Am râs amândoi, am plâns, ne-am bucurat împreună de fiecare reușită și ne-am fost sprijin unul celuilalt de fiecare dată când am avut nevoie pentru că uneori ne-am avut doar unul pe celalalt”, e o parte din mesajul lui.

Ilona și Andrei se pregătesc cu emoție, dar și cu multă bucurie pentru rolurile de părinți, iar fanii abia așteaptă să vadă cum va evolua această poveste frumoasă de familie.

