Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League

După ce FCSB a fost învinsă pe Arena Națională de KF Shkendija cu 2 la 1 și a ratat calificarea în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, Gigi Becali a intervenit la DigiSport, unde a spus că este jenant ce s-a întâmplat.

„3-4 luni nu o să mai vorbesc de fotbal. E jenant ce s-a întâmplat“, a zis Gigi Becali la DigiSport.

„Ce pot să mai vorbesc? Când echipa m-a făcut de râs, am dreptul să mai vorbesc? Eu vreau, dar acum îmi dau seama că nu am cu cine. Am crezut că suntem puternici, dar cu Chiricheș și cu Cisotti nu poți să joci și să câștigi. Și Bîrligea și-a dat viața, dar nu ai cum.

Au avut un sezon bun, au câștigat bani mulți și se cred vedete. La fotbal trebuie să alergi. Nu aveau soluții de pasă. Șut stă numai pe TikTok“, a mai zis patronul FCSB.

Gigi Becali și-a exprimat încrederea că FCSB va reuși să se califice în Europa League și va face o figură frumoasă, la fel ca anul trecut, când a ajuns până în optimile de finală.

„Înainte de meci le-am spus că nu vreau mingi lungi, ci pase scurte. Am greșit și eu schimbările, că l-am schimbat pe George Popescu și l-am băgat pe Alibec. Cred că jucătorii se cred prea importanți și ignoră ce li se cere, ignoră pe antrenor. Până acum erau modești pentru că nu au realizat nimic. Acum au realizat ceva.

Jucăm prea lent, prea previzibil. Nu avem iuțeală. Singurii jucători jos pălăria sunt Cisotti și Chiricheș. Asta e o echipă pe care trebuia să o bați cu 5 la 0. Eu nu sunt supărat, dar nici bucuros. E fotbal. Hai să vedem ce facem în Europa League, să vedem iar la anul. Și anul ăsta o să mă bucur dacă ne calificăm în Europa League“, a explicat Becali.

