Beach, Please! rupe tăcerea după ce Destroy Lonely, rapperul adus de Selly, a îndemnat un puști să sară de pe scenă

După ce un adolescent de 15 ani a fost rănit grav în urma unui moment „artistic” pe scena festivalului Beach, Please!, organizatorii au oferit răspunsuri oficiale în urma întrebărilor formulate de DCNews.

Incidentul a avut loc în timpul show-ului susținut de rapperul american Destroy Lonely, care l-a invitat pe tânăr pe scenă și l-a îndemnat repetat să sară. Acesta a căzut pe o bară metalică și a ajuns în terapie intensivă cu traumatisme la plămâni, ficat și rinichi.

Dacă incidentul de la Beach, Please! s-ar fi întâmplat într-o școală, într-un liceu, într-un loc administrat de stat, toate televiziunile, influencerii și „lumea bună” ar fi explodat cu întrebarea clasică: „Ce face statul? Unde era statul când copilul era în pericol?!?!”

Pe scenă, la momentul lui Destroy Lonely, un rapper american adus de Selly cu mare fast la un festival, urcă un puști de 15 ani. Apoi aproape îl forțează să sară de acolo. Minorul cade pe o bară metalică. Ajunge în terapie intensivă, cu plămâni, ficat și rinichi afectați. Și ce se întâmplă? Nimic.

Ei bine, acum nu mai e statul. Este privatul, adică Selly, organizatorul, cel care a pus la cale această afacere numită Beach, Please! Și întrebarea care se pune este ce-a făcut Selly, concret, ca să împiedice așa ceva?

Dar dacă scotea cineva un cuțit pe scenă? Lăsăm pe oricine să urce pe scenă, fără niciun control? Acolo nu sunt măsuri? Nu e personal de intervenție? Nu e supraveghere? Am contactat echipa Beach, Please! pentru a cere răspunsuri.

Cine răspunde pentru comportamentul artistului?

Echipa Festivalul Beach, Please! afirmă că toți artiștii primesc o scrisoare oficială în care li se cere să respecte publicul și legislația românească. Scrisoarea transmisă lui Destroy Lonely înainte de eveniment, intrată în posesia DCNews, conține avertismente despre influența asupra tinerilor și despre respectarea legilor locale.

Cu toate acestea, organizatorii recunosc că nu pot anticipa fiecare gest pe scenă și se delimitează de comportamentul artistului.

DC News: Ce măsuri ați luat pentru a preveni urcarea minorilor pe scenă?

Echipa Beach, Please! - Accesul fanilor pe scenă este în mod normal strict interzis la Beach, Please!, iar agenții de securitate sunt instruiți clar în acest sens. Totuși, există excepții în cazul în care un artist invită în mod explicit un fan pe scenă – o practică întâlnită în cadrul festivalurilor internaționale și care, în general, nu implică riscuri. În cazul acestui incident, artistul Destroy Lonely a întrebat cine dorește să urce pe scenă, iar minorul s-a oferit, fiind ales de artist dintr-un număr mare de tineri care au ridicat mâna. Ulterior, în urma acestui incident nefericit, am modificat complet procedura: accesul fanilor pe scenă va fi interzis în mod absolut, chiar și la invitația expresă a artistului, indiferent de context.

DC News: Există proceduri interne privind controlul comportamentului artiștilor contractați?

Echipa Beach, Please! - Colaborarea cu orice artist presupune încredere în profesionalismul și responsabilitatea acestuia. Pe lângă prevederile contractuale, toți artiștii care urmează să urce pe scena Beach, Please! primesc, înainte de sosirea în România, o scrisoare oficială din partea organizatorilor, în care sunt îndemnați la un comportament responsabil, la respectarea publicului și a legilor în vigoare în România. În cazul de față, putem demonstra că artistul Destroy Lonely a primit această scrisoare, iar dovada transmiterii documentului este atașată.

Cu toate acestea, nu putem anticipa în detaliu fiecare gest sau comportament al unui artist pe scenă. În urma acestui incident regretabil, am revizuit deja politica noastră internă și am decis să ne delimităm ferm de comportamentul artistului Destroy Lonely, care a instigat în mod repetat tânărul să sară, deși acesta ezita. Considerăm acest gest complet iresponsabil, cu implicații morale și legale clare, și am luat decizia de a nu mai colabora niciodată cu acest artist.

DC News: De ce nu a existat intervenție imediată din partea personalului de securitate?

Echipa Beach, Please! - După ce tânărul a sărit și s-a accidentat, intervenția a fost promptă: echipa de securitate a alertat imediat echipa medicală prezentă la fața locului, care a intervenit rapid. Minorul a fost conștient și s-a deplasat pe propriile picioare până la ambulanță. A fost transportat la Spitalul Județean Constanța, unde a primit îngrijirile necesare. Din fericire, nu a necesitat intervenții chirurgicale și în prezent tânărul se recuperează.

DC News: De ce ați permis ca acel tânăr să se urce pe scenă?

Echipa Beach, Please! - Artistul a întrebat publicul cine dorește să urce pe scenă, iar tânărul – alături de alți participanți – s-a oferit voluntar. Artistul l-a ales, iar agenții de pază au permis accesul în baza acestui gest. Urcarea pe scenă nu reprezintă în sine un pericol, iar în astfel de situații, reacția fanilor este de bucurie, nu de teamă. Nimeni nu putea anticipa că artistul va insista să sară de pe scenă în mod repetat, punând presiune asupra lui. Reiterăm: acest comportament este inacceptabil, iar artistul poartă responsabilitatea integrală pentru instigare. Pentru a preveni orice alt astfel de caz, am modificat regulamentul și interzicem de acum în mod absolut accesul fanilor pe scenă.

DC News: Ați contactat familia minorului pentru a vă asuma responsabilitatea și a oferi sprijin concret (inclusiv financiar)?

Echipa Beach, Please! - Da, familia minorului a fost contactată de îndată ce tânărul a fost transportat la spital. Organizatorii au preluat datele de contact din formularul completat la înscriere, iar unul dintre membri echipei a sunat mama și i-a transmis că are tot sprijinul nostru. În următoarele 24 de ore, mai mulți membri ai echipei au păstrat legătura cu familia, iar două persoane au mers personal la spital pentru a discuta cu mama tânărului. Luni, cu acordul ei, Selly i-a făcut o vizită tânărului. Suntem în continuare în contact permanent cu familia și oferim tot sprijinul necesar. În această perioadă dificilă, prioritatea noastră absolută este ca tânărul să se refacă complet și cât mai rapid.

Iată și scrisoarea trimisă către Destroy Lonely:

6 iulie 2025



Beach Please Festival S.R.L.



Costinești, România

„Dragă Destroy Lonely, Carlos și Caleb,

Suntem încântați să vă urăm bun venit la Beach, Please! 2025, cel mai mare festival de muzică din Europa!

Pentru peste jumătate de milion de fani care ni se vor alătura anul acesta, prezența voastră nu este doar un concert, ci un moment pe care l-au așteptat, l-au visat și sunt pregătiți să îl trăiască din plin. Acest festival este despre emoție, energie, conexiune și libertate.

În esența sa, Beach, Please! este o celebrare a unei noi generații: creativa, curajoasa, diversa și profund conectata. Suntem mândri să găzduim un eveniment care a devenit mai mult decât o scenă — este o platformă pentru cultură, libertate de exprimare și bucurie colectivă.

Credem ca nu facem doar concerte, ci amintiri care definesc verile și modelează comunități.

Câteva recomandări prietenoase:

Ne dorim ca fiecare artist să se simtă aici ca acasă și sprijinit, iar noi suntem aici pentru a ne asigura că totul decurge perfect. Echipele noastre de management, logistică, ospitalitate, tehnic și securitate sunt la dispoziția voastră.

În același timp, vă rugăm să ne ajutați să păstrăm standardele înalte care fac din Beach, Please! un eveniment atât de sigur și respectat:

•⁠ ⁠Vă rugăm să țineți cont: comportamentul vostru public pe scenă poate influența sute de mii de tineri care urmăresc live sau online.

•⁠ ⁠Asigurați-vă că echipa voastră este informată despre legislația locală cât timp vă aflați în România.

În România, anumite substanțe care pot fi tolerate cultural sau legal în alte părți ale lumii sunt strict interzise prin lege, inclusiv cannabisul. Contăm pe înțelegerea voastră deplină a acestui context și apreciem sprijinul vostru în menținerea unui mediu respectuos și responsabil.

Suntem cu adevărat onorați să vă avem alături de noi — sunteți o parte esențială a poveștii noastre.

Să facem acest moment legendar!

Cu cele mai bune gânduri,



Andrei Șelaru



Co-fondator & CEO



Echipa Beach, Please!”

