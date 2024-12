Dana Nălbaru s-a apucat de croșetat. "Cum nu aveam bani începusem să-mi fac singură fulare, căciuli și pulovere"

Dana Nălbaru le-a împărtășit recent prietenilor ei din online că a redescoperit un obicei din copilărie care o face să se simtă împlinită: croșetatul. Vedeta se bucură de momentele petrecute în fața șemineului, alături de familie, realizând diverse articole vestimentare și a mărturisit chiar că a avut spor în ultimele zile.

Vedeta a povestit pe Instagram (bucurii_la_tara) că în copilărie obișnuia să își confecționeze singură căciuli, pulovere și fulare, iar din mâinile ei ieșeau chiar și mileuri.

„Când eram la școală, prin clasa a cincea, am învățat să croşetez. Cum nu aveam nici bani și nici prea multe magazine începusem să-mi fac singură fulare, căciuli, pulovere sau veste. După Revoluție n-am mai croşetat. Îmi aduc aminte, însă, cum se face și m-am apucat să exersez. E chiar plăcut așa, la şemineu. Îmi adun multe gânduri. Aseară chiar am avut spor! Mi-a făcut Dragoș o căniță de vin fiert. Într-adevăr, cică se zice tricotat, nu croșetat. :)) Îmi amintesc, croşetam și mileuri”, a fost mesajul Danei Nălbaru.

Internauții au apreciat mesajul artistei, recunoscând că e „o idee foarte bună de sezon”. „Ce frumos ! Acum a ajuns și comanda mea de ghemuri si andrele”, „Mamă, și noi tricotam cel mai des iarna când nu mai era de treaba prin gradină. Să treacă iarna mai ușor!!! Bravo, felicitări!”, au scris fanii vedetei.

Se pare că tot mai multe femei revin la acest obicei considerat, în secolul nostru, învechit. Una dintre fanele ei a mărturisit că îi împărtășește pasiunea și că a reușit să croșeteze, într-un an, nu mai puțin de 20 de pulovere: „Sunt mulți ani de când nu am mai tricotat. Anul trecut, i-am cumpărat niște fire mamei, să-i găsesc o ocupație. Ideea este că, m-am apucat din plăcerea firelor frumoase care sunt acum pe piață. De atunci nu m-am mai oprit. Când am puțin timp liber tricotez. Cred că mi-am făcut undeva la 20 pulovere”.

