"Să vă fie rușine! E despre nașterea lui Iisus Hristos!" Adda, revoltată după ce a văzut pe TikTok dansuri lascive pe ritmuri de... colind

Adda a reacționat vehement pe TikTok, criticând un trend care a stârnit controverse. Mai multe femei s-au filmat dansând într-un mod provocator pe un colind ce amintește de nașterea lui Iisus Hristos. Mai precis, tot mai multe clipuri au apărut în online în care copii și deopotrivă adulți fac twerk pe ritmuri de colinde. Artista a lansat un avertisment, adresându-se în special familiilor care au ales să-și implice copiii în astfel de videoclipuri cel puțin "neinspirate".

„Ce e cu TiTok-urile alea? Ce faci toate alea pe colind? Dai din fund... Băi, tradiționali credincioși creștini ce sunteți, voi știți ce înseamnă Crăciunul, de fapt? «E o caterincă, dar e o caterincă…» Pe colind?! Despre Iisus? Crăciunul nu este despre câte sarmale mănânci, câte Triferment și Colebil iei, câți porci tai, despre cât de tare te îmbeți sub pretextul că e Crăciunul și putem să devenim animale. Știți ce înseamnă nașterea lui Iisus? Știți? Nu, nu am putut să mă abțin. O să mă înjurați, dar nu am putut să mă abțin. Să vă fie rușine!”, a spus artista.

Cei mai mulți dintre internauți o susțin. „În sfârșit cineva care a îndrăznit să vorbească despre asta!”, a comentat cineva. „Ai foarte mare dreptate, au luat-o oamenii razna rău!!”, a fost un alt mesaj.

