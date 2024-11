Adriana Bahmuțeanu a ajuns cu colivă la cavoul lui Silviu Prigoană. Poliția a dat-o afară din cimitir și a amendat-o. "Nu țipați la mine!"

Adriana Bahmuțeanu a venit la mormântul lui Silviu Prigoană cu colivă și o coroană de flori pe care a avut scris un mesaj personalizat din partea ei și a fiiclor cei mici - Eduard și Maximus. Aceasta regretă faptul că s-a ajuns la un scandal mediatic și spune că firesc ar fi fost să fie lăsată să-și plângă mortul alături de copii.

La parastasul organizat de Adriana Bahmuțeanu, zeci de persoane apropiate afaceristului s-au adunat, multe dintre acestea nefiind invitate la funeralii și nemaiputând să-și ia rămas bun de la el. Adriana a declarat, într-un interviu la România TV, că unul dintre factorii care ar fi contribuit la moartea lui Prigoană ar fi fost faptul că, după divorțul lor, acesta s-ar fi concentrat intens pe a-i face rău.

„Azi tot cei care l-au cunoscut, care vor sa aprinda o lumanare vor veni la cimitir sa se roage si sa-i tirmita lumina. nu cred ca si ar fi dorit ca moareta lui sa se trasforme intrun eveniment atat de sumbru

Nu cred ca acest scenariu de groaza a fost scris si gandit de el. El era un om care glumea, inventa tot felul de lucruri, era foarte creativ, dar in acelasi timp avea si o parte intunecata. Cred că această parte întunecată a iesit mai mult la suprafata. Cred ca si de la problemele financiară, dar si pentru ca in ultimii 10 ani s-a concentrat foarte tare sa ma distruga pe mine. Cred că această obsesie pe care o dezvoltase față de mine i-a adus pana la urma sfarsitul„, a declarat Adriana Bahmuțeanu la România TV.

Nici bine nu a apucat să-i aprindă o lumânare fostului soț și tatălui copiilor ei că a și apărut un echipaj de poliție care a amendat-o, după ce a escortat-o afară din cimitir împreună cu echipa de filmare România TV, pe motiv că nu are voie să filmeze pe proprietate privată.

Adriana Bahmuțeanu a răbufnit: "Lăsați-mă cinci minute să-mi plâng copilul, că am și copilul îngropat aici. Nu țipați la mine! Ați țipat la mine, vă fac reclamație că ați fost violent. E totuși un moment de comemorare, nu filmez oamenii din jur, doar pe mine" a spus Bahmuțeanu.

"Nu aveți voie. Vă rog să opriți filmarea acum și să ieșiți. Și să vă legitimați."

"Nu mă legitimez. E dreptul meu, nu am actele la mine și nici nu vreau după cum mi-ai vorbit. Eu am venit la cimitir să-mi plâng mortul, nu am buletinul după mine. Dacă filmam cu telefonul ce-mi făceai? Îmi luai telefonul din mână? Toată lumea filmează cu telefonul peste tot. Doar pentru că e cameră? E dreptul meu la imagine" a spus Adriana.

"Aveți acest drept în afara cimitirului, nu aici. Vă rog să ieșiți acum!" a spus polițistul.

"Țipi la mine, Te am pe filmare. Ai țipat și ai fost agresiv. Am să te reclam" a continuat Adriana.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News