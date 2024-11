Andra Gogan s-a mutat în America. Și-a explicat decizia într-un video pe TikTok

Andra Gogan, îndrăgita creatoare de YouTube, actriță și profesor de dans modern, a ales să se mute peste ocean împreună cu fratele ei, Răzvan, ceea ce i-a nemulțumit pe cei mai mulți dintre fanii din România. Artista spune că cel mai ușor i-a fost așa - să locuiască în Los Angeles, într-un apartament cumpărat, decât să facă naveta în fiecare lună sau chiar săptămânal pentru a ajunge la evenimentele unde e des invitată.

"Eram foarte des invitată la evenimente, la premiere de film, Nickelodeon's Choice Awards, să fac content cu YouTuberi și TikTokeri de acolo și alte proiecte, așa că zburam foarte des. Anul acesta am zburat de 12 ori - România - Los Angeles. Dădeam foarte mulți bani, pierdeam 14 ore dus, 14 ore întors, aveam bagajele mereu după mine, toate hainele... așa că am hotărât să am un apartament aici ca să pot să vin când vreau eu, să am toate hainele într-un singur loc și, desigur, să am mai multe oportunități. Să produc filme, să fac muzică, să mă întâlnesc cu oameni pe care eu îi respect și apreciez. Dar mă întorc în România pentru concertul de pe 10 decembrie la Sala Palatului" a spus Andra Gogan pe TikTok.

Andra are mai multe proiecte în curs și, spune ea, are 15 joburi din care se poate întreține singură. "Am 26 de ani și am început să lucrez de la 5 ani. Primul meu job a fost la 5 ani, am făcut voci la o reclamă tv. Și din momentul acela am făcut voci la desene animate, la tot mai multe reclame tv. Am vreo 12 - 15 joburi pe care le fac de când aveam 5 ani. Când aveam 8 ani am câștigat bani pentru că am jucat într-un serial 50 de episoade. Tot la 8 ani am scos primul meu album de muzică și până la 12 ani am lansat cu Răzvan 36 de albume. Am făcut 3 turnee când aveam 13 ani, am vândut merch... Apoi am început să fiu profesoară de dans și încă sunt profesoară de dans. Am făcut propriile mele seriale pe YouTube, și din ele am câștigat câțiva bănuți, concerte, din muzică..." a explicat Andra unui fan care a întrebat-o de unde are bani cu care să se întrețină în America.

Andra Gogan a fost mereu în lumina refectoarelor și, mai cu seamă, atotprezentă în online. Și-a câștigat primii bani pe când avea doar 5 ani, din reclama la Dalin, după care a început să fie căutată pentru voci de desene animale, reclame, producție muzicală și, mai nou, de film, unde este îndeaproape asistată de fratele său mai mic care a dovedit în timp că este extrem de talentat la montaj artistic, efecte vizuale și producție de cinema.

