Adevăratul motiv pentru care Mona Segall nu vrea să mai audă de Bursucu: „Mi-a spus că nu a crezut că o să crească un șarpe care o va mușca pe la spate”

Bursucu, pe numele său adevărat Adrian Cristea, este unul dintre cel mai apreciati prezentatori de televiziune de la noi din țară. Înainte de a deveni moderator, a fost coregraf și a făcut parte din echipa de dansatori ai emisiunii „Dansez pentru tine”.

Pasiunea pentru dans a descoperit-o la o vârstă fragedă. La 12 ani s-a înscris la o școală de dans, de unde a fost și cooptat de Pro TV pentru a face parte din echipa „Dansez pentru tine”. Deși ințial a fost dansator, Mona Segall a decis ca în sezonul 5 al emisiunii „Dansez pentru tine” Bursucu să fie coregraf. Astfel, el i-a antrenat pe Andreea Bălan și Petrișor Ruge și au reușit să câștige marele premiu.

Adevăratul motiv pentru care Bursucu și Mona Segall nu mai vorbesc. S-a aflat abia acum

Bursucu a dezvăluit în cadrul emisiunii „În Oglindă” detalii despre ruptura dintre el și Mona Segall, una dintre cele mai de succes producătoare TV din România. Relația lor profesională s-a încheiat însă într-un mod tensionat, iar adevăratul motiv a ieșit la iveală abia acum.

După succesul său ca coregraf în emisiunea „Dansez pentru tine”, Bursucu a fost abordat de Ștefan Bănică pentru a realiza coregrafiile concertului de Crăciun de la Sala Palatului. Deși inițial a acceptat cu entuziasm propunerea, Bursucu a insistat ca artistul să clarifice această colaborare cu Mona Segall, pentru a evita orice conflict. Ștefan Bănică i-a asigurat că totul este în regulă și că poate începe pregătirile.

„Ștefan Bănică a venit la mine și m-a întrebat dacă aș vrea să fac coregrafiile de Crăciun la Sala Palatului, că îi place de mine. Eram și pe val, că eram cel mai bun coregraf de la «Dansez pentru tine». Începusem să scot niște lucruri foarte interesante cu diverși concurenți. I-am spus: «Da, Ștefane, cu mare drag. Mi-ar plăcea. E o nouă experiență». Eu eram doar în calitate de dansator. I-am spus că nu vreau să mă cert cu nimeni și să vorbească cu doamna Mona. Mi-a spus să nu-mi bat capul, că e proiectul lui, să stau liniștit că treaba e rezolvată. A trecut o săptămână, au trecut două și m-a sunat: «Tăticule, ne apucăm și noi de treabă? Suntem în octombrie și mâine vine concertul». L-am întrebat dacă a vorbit, dacă e totul în regulă, să nu fie probleme. El mi-a zis că da și să-i dau drumul. Eu m-am apucat de treabă, bineînțeles. Am strâns echipa, am băgat coregrafii. Asta până într-o zi când am simțit o supărare mare”, a mărturisit Bursucu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

„Mi-a spus că nu a crezut vreodată că o să crească un șarpe care o va mușca pe la spate”

Problemele au apărut când Mona Segall a aflat, nu direct de la Ștefan Bănică, ci prin alți dansatori, despre implicarea lui Bursucu în proiect. Acest lucru a fost perceput de Segall ca o trădare. Celebra producătoare i-a spus lui Bursucu că este dezamăgită și că nu ar fi crezut vreodată că „va hrăni un șarpe care o va mușca pe la spate”. Prezentatorul TV a dezvăluit că acela a fost și ultimul moment în care a vorbit cu Mona Segall.

„Era și «Dansez pentru tine» în perioada aia. Mă duceam la repetiție, la emisiune. Într-o zi eram la masă. Nu os ă uit niciodată cuvintele astea. Doamna Mona, dacă auziți vreodată... să știți că mi-au rămas întipărite în suflet. Nu am mai spus niciodată treaba asta public până acum. M-a chemat și eu am întrebat-o dacă e supărată. Mi-a spus așa: «Nu că sunt supărată, sunt dezamăgită. Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate». Eu am spus: «Poftim?» și mi-a repetat: «Nu am crezut vreodată că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate». Și a plecat... Nu o să uit niciodată. Eu am rămas așa, ce șarpe? Eu încercam să-mi fac treaba foarte bine. Am aflat după că Ștefan nu a vorbit cu Mona de proiect. Nu -sa dus Ștefan să zică că mă ia el pe mine. Ea a aflat de la ceilalți dansatori că eu m-am apucat și i-am luat locul lui Edi Stancu și l-am dat la o parte pe el. Am picat prost în toată conjunctura”, a mai spus Bursucu, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

