Două persoane au murit, alte 18 rănite și transportate la spital - Update. Accident în Buftea, între un microbuz și o autobasculantă. 26 persoane implicate

Accident în Buftea. Sursa foto: ISU București-Ilfov

Un accident rutier grav s-a produs, marți, pe DN 7, în Buftea, Ilfov, între un microbuz și o autobasculantă.

UPDATE: Conform datelor raportate la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al MS, în urma accidentului rutier de la Buftea, din totalul celor 26 de persoane implicate, două persoane au decedat.

​După evaluarea medicală efectuată la fața locului, șase persoane au refuzat transportul la spital, iar 18 persoane, prezentând diverse traumatisme și leziuni, au fost preluate de echipajele de urgență și transportate la următoarele unități medicale:

-​Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 6 persoane;

-​Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) – 3 persoane;

-​Spitalul Militar Central (SMC) – 3 persoane;

-​Spitalul Clinic de Urgență „Elias” – 2 persoane;

-​Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” – 2 persoane;

-​Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 1 persoană;

-​Spitalul Județean de Urgență Ilfov – 1 persoană.

​Toți pacienții transportați la spital se află sub supraveghere medicală de specialitate pentru investigații și îngrijiri.

UPDATE: Bilanțul accidentului produs astăzi, pe DN 7, este de 18 victime. Două persoane rănite grav au fost intubate, în timp ce alte 16 victime sunt conștiente. Toate persoanele rănite au fost transportate la spitalele Universitar de Urgență București, Clinic de Urgență București, Universitar de Urgență „Elias” și Universitar de Urgență Militar Central Judetean Ilfov.

UPDATE: Traficul este oprit pe DN 7, între Bucureşti - Gulia, în apropierea oraşului Buftea, judeţul Ilfov

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că „traficul rutier este oprit pe DN 7 Bucureşti – Gulia, în apropierea oraşului Buftea, judeţul Ilfov, după ce a avut loc o coliziune între un microbuz care transporta persoane şi un autoturism. În urma accidentului, au rezultat mai multe persoane care să necesite îngrijiri medicale”.

Sursa video: ISU București-Ilfov

UPDATE: Doi morți și trei persoane rănite grav în accident

Din primele informații, șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța față de autobasculanta aflată în fața sa.

„Din cercetările preliminare, a reieşit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanţei de siguranţă în mers de către conducătorul microbuzului faţă de ansamblul de vehicule care circula în aceeaşi direcţie de deplasare. În urma impactului, două persoane au decedat, iar alte trei persoane au suferit leziuni grave, fiind necesară intervenţia echipajelor de salvare pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate”, transmite IPJ Ilfov.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Știre inițială

Potrivit primelor informații, două persoane au murit, iar celelalte sunt în evaluare medicală. Toate persoanele au fost extrase din microbuz.

La fața locului „acționează 13 SMURD, două autospeciale pentru victime multiple și două autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori”, transmite ISU Bucureşti Ilfov.

Sursa video și foto: ISU București-Ilfov

Un accident mortal în care a fost implicat un microbuz a avut loc și duminică, 19 octombrie, în județul Constanța.

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