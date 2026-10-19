Omul folosește doar 10% din creier: Mit sau realitate? Explicația acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea / video

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Ideea că omul folosește doar 10% din creier este larg răspândită. Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a spus cum funcționează diferitele zone ale creierului.

Întrebat cum punem creierul la lucru, acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, a explicat că acesta trebuie menținut în activitate prin exerciții psihice și fizice, alimentație corespunzătoare, un program regulat și suficientă odihnă.

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„Cum punem creierul la lucru?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Îl punem în activitate: activitate psihică, fizică, mentală, în aer curat, în apă curată, cu alimentație corespunzătoare și cu un program de activitate regulat. Creierului îi place un anumit regulament. Ordnung ist Ordnung, în limba germană (n.r. regulile sunt reguli). Cum spunea domnul președinte, pas cu pas. Și atunci creierul funcționează pas cu pas.

Să nu uităm că trebuie să-i dăm și odihnă, pentru că noi acum funcționăm, în acest studio, cu 15% din activitatea cerebrală, restul stă, nu doarme”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

Omul folosește doar 10% din creier: Mit sau realitate?

Întrebat dacă este adevărat că omul folosește doar 10% din creier, acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a spus că diferite zone ale creierului se activează în funcție de activitățile desfășurate și contribuie la diverse procese - gândire, memorie, judecată și raționament.

„Asta voiam să vă întreb, domnule academician. E un mit sau e o realitate că nu folosim decât 10% din creier? Cum stau lucrurile? Pentru că noi credem că odată cu evoluția lui Homo sapiens vom folosi 20-30% și așa mai departe. Pe de altă parte, știința, din lecturile mele, spune că folosim tot creierul, dar, în anumite momente, angrenăm diverse zone. Ce ne spune un specialist?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Într-adevăr, acest organ minunat se și protejează. Deci funcționăm, cum suntem aici, poate 12-15%, pentru că avem informația asupra noastră și atunci funcționează. Recepționăm datele, le prelucrăm cu viteză enormă, viteza de prelucrare este enormă, și dăm răspunsurile adecvate.

S-a dovedit că acest organ trebuie să aibă și părți alternative. Deci noi acum vorbim, discutăm, gândim, dar avem și părți în care stăm, scriem, gândim, trei, patru, cinci informații, o tabletă...

Toate astea se adună, și atunci nu vorbim, merge altă parte - partea profundă. Ne gândim la amintiri, ne amintim când am scris cartea aceasta, ce am vrut să spun. Deci adunăm memoria, adunăm judecata, adunăm raționamentul, le punem pe toate. Deci altă parte a creierului funcționează.

Adunăm și părți care la prima vedere nu se cunosc, acel subconștient în care obținem foarte, foarte multe lucruri. Toate trebuie să le ținem curate și în activitate”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

De ce are nevoie creierul pentru a fi sănătos

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a spus că stilul de viață, alimentația echilibrată și hidratarea sunt importante pentru sănătatea creierului.

„Contează foarte mult stilul de viață, alimentația cât mai curată, fără fast-food, fără multe zaharuri, apă ca să curățăm creierul! Să știți că plutește în apă: 78% din creier este plutire în apă. Este un organ care necesită apă. E și normal. Apoi toate aceste elemente de catabolism cerebral trebuie aruncate, acele deșeuri, ca să fie curat, curat, curat”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.