Minor de 14 ani, cu epilepsie, dat dispărut în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii fac apel la populație

Gherghe Mircea Alexandru, dat dispărut. Sursa foto: Poliția Română

Polițiștii cer ajutorul populației pentru găsirea unui minor de 14 ani, dispărut din Sectorul 6 al Capitalei.

Un minor de 14 ani a dispărut de pe raza Sectorului 6 al Capitalei. Polițiștii fac apel la populație pentru găsirea băiatului, care a plecat, marți seara, din zona străzii Valea Oltului.

Minorul a fost dat în urmărire la nivel național. Numele său este Gherghe Mircea Alexandru și are 1,65 metri înălțime, părul șaten și o cicatrice la nivelul ochiului drept. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, minorul suferă de epilepsie.

Cum era îmbrăcat minorul când a dispărut

Alexandru purta, la momentul dispariției, un hanorac albastru, un tricou alb, pantaloni de trening gri și adidași gri, cu imprimeu cu palmieri.

Polițiștii solicită sprijinul persoanelor care l-au văzut pe minor sau care pot oferi informații ce ar putea ajuta la găsirea acestuia.

Cetățenii, rugați să contacteze 112 dacă îl văd pe minor

Cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul de urgență 112 dacă îl recunosc pe minor sau dacă dețin detalii despre locul în care s-ar putea afla.