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A dispărut un tânăr din București: Are 18 ani și Sindrom Down. L-ați văzut?

Autor: Irina Constantin
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Captură de ecran din 2026-10-13 la 22.39.40

Un tânăr diagnosticat cu Sindromul Down a dispărut din București. A fost emisă o alertă pentru găsirea lui.

”La data de 13.10.2026, Marin Andrei Cristian, în vârstă de 18 ani, a plecat de pe raza Sectorului 6 și nu a mai revenit la domiciliu. La momentul dispariției, acesta era îmbracat cu o geacă de culoare gri, tricou de culoare alb, pantaloni de culoare neagră, adidași de culoare gri, cu talpă de culoare albă. Avea asupra sa un rucsac de culoare neagră, inscripționat „Puma”” anunță Poliția. 

Andrei are o înălțime de 165 cm, greutate de 70 de kilograme, păr șaten, scurt, ochii căprui. Este diagnosticat cu Sindromul Down. 

A fost emis și RO-Alert pentru dispariția lui Andrei: 

A dispărut un tânăr din București: Are 18 ani și Sindrom Down. L-ați văzut?

Dacă l-ați văzut, apelați 112. 

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